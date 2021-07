Inequidad y déficit, los riesgos que soportan las Cajas de Jubilaciones

En el país operan en total ocho cajas de jubilaciones y pensiones, además de tres mutuales privadas, cada una bajo regímenes muy diferentes (ver infografía), según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess). Además, seis de las ocho Cajas arrastran déficit; o sea, los trabajadores activos que están aportando son los que están financiando a los jubilados.

Entre las Cajas deficitarias están la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) con un saldo rojo de más de US$ 800 millones, la Caja Fiscal (US$ 600 millones en seis años) la Caja de la Ande (alrededor de US$ 250 millones al 2019), de las que presentan informes regularmente ante el Mtess. También arrastraban un déficit importante la Caja Parlamentaria y la Municipal, pero estos entes no informan sobre su situación actuarial, desde hace 7 años, expresó Mónica Recalde, directora de Seguridad Social del Mtess.

En cuanto a las cajas superavitarias están el IPS con el 73% de participación de la masa activa de aportantes del sistema a nivel país, alrededor de 700.000 activos y la Caja Bancaria con casi 10.000 aportantes activos y que viene recuperándose de una quiebra de hace algunos años. No obstante, Recalde mencionó que el superávit presentando por estos entes no será así en el tiempo ya que los cálculos muestran que se producirá un descalce dentro 20 años aproximadamente.

La directora informó que ante la falta de un ente supervisor o regulador de los fondos de jubilaciones y pensiones en nuestro país, el Mtess ha impulsado desde el 2015, un monitoreo y asesoramiento a las Cajas para ayudarles en la consolidación, pero que lastimosamente no todas colaboran.

Añadió igualmente, que la falta de datos precisos, sumado a un régimen muy desigual genera preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensión en el tiempo.

Desigualdades en el esquema contributivo

Indicó que trabajadores con un mismo esfuerzo contributivo interactúan dentro de un esquema solidario con beneficios diferentes, bases de cálculo de las pensiones dispares y criterios de edad y años de aporte (ver cuadro) que atentan contra el futuro de las pensiones en un mediano plazo.

Por dar un ejemplo, para la jubilación ordinaria en IPS, el trabajador debe completar 60 años de edad y 25 años de aporte como mínimo. Por su parte la Caja Fiscal que es la más desigual de todas, tiene tres subdivisiones, donde los policías y militares no tienen un mínimo, los maestros tampoco tienen un mínimo de edad para jubilarse, solo requieren 25 años de aporte. En la Caja Municipal la edad mínima para jubilarse es de 55 años y requieren solo 15 años de aporte, al igual que en el Fondo Parlamentario, mientras que en Itaipú se jubilan con 60 años y solo 10 años de aportes.

La directora del Mtess añadió que el sistema previsional del país requiere reformas profundas que permitan establecer criterios más uniformes y equitativos en los años de contribución, aportes, etc igualando la cancha para todos, estableciendo un sistema de control y transparencia que permita al ciudadano estar confiado que podrá acceder a su jubilación en un futuro. El sistema previsional paraguayo cuenta con cerca de un millón de cotizantes activos, y alrededor de 158.000 jubilados, y demás beneficiarios (cónyuges, hijos) que abarcan apenas el 23% de cobertura de la población.

Convocan para mañana a representantes de Cajas

Para mañana lunes a las 14:30 horas el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) estará convocando a los representantes de todas las Cajas Previsionales del país a fin de analizar las implicancias que podría tener un fallo reciente de la Corte Suprema en la estabilidad de los fondos. “Este fallo puso en evidencia la necesidad de incorporar en la agenda de prioridades del Gobierno la necesarias reforma idóneas dentro del sector” refirió la directora de Seguridad Social del Mtess, Mónica Recalde. La funcionaria indicó que se estará retomando los temas de seguridad social que quedaron pendientes luego del covid.

