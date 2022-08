Tipificación ayudará a valorizar más la carne

“Para que Paraguay pueda llegar a tener una carne premium y pelear por ingresar en mercados exigentes es necesario un trabajo en conjunto. El ganadero tiene que castrar sus terneros y terminarlos temprano y de la mejor forma, la industria tiene que respetar la tipificación y pagar bien, y las instituciones del Estado hacer su control y seguimiento, entonces todos juntos, entre productor, industria y Senacsa, se podrá pretender ingresar a mercados premium”, destacó la señora Pettengill, integrante del equipo que trabajó en el Proyecto de la Norma Paraguaya de Tipificación de la Carne.

Pasar de commodity a premium

A la consulta de cómo cree que es considerada la carne paraguaya por otros países hoy, y cómo podría ser una vez que se implemente la tipificación dijo: “Hoy día nuestra carne es un comoditi a nivel internacional, no está clasificada porque falta empezar a tipificar con nuestra propia tipificación; la idea es que esto se pueda ordenar, clasificar y llegar a pagar mejor al que produce mejor. Hoy día lo que estamos produciendo es proteína y tenemos un precio general, por eso no podemos alcanzar los precios que los vecinos Uruguay y Argentina, y tampoco pretender mercados que paguen mucho mejor”.

Asia paga bien

Sobre el tema de que China paga mejor por la carne, y que por nuestra relación con Taiwán no le podemos vender, nuestra entrevistada explicó. “Si no tenemos a China, hay otros mercados. Lo ideal sería poder venderle a ellos, pero, al tener carne premium para ofrecer, creemos que no van a faltar mercados interesados y que paguen bien, Asia es grande y hay buenos compradores y pagadores”.

Frigoríficos tendrán que pagar mejor

Por otro lado, la señora Alba Pettengill dijo confiar que una vez que la tipificación de la carne paraguaya empiece a funcionar como corresponde, se realicen auditorías conjuntas en frigoríficos, se lleven adelante las certificaciones que van a una computadora (caja negra) y que Senacsa haga su parte, con la etiqueta premium en los paquetes de nuestra carne, los frigoríficos van a vender a mejor precio, y a su vez van a tener que pagar más al productor por ese producto diferenciado.

“Actualmente, nuestra situación no es la mejor, nuestro comprador Chile está complicado políticamente y Rusia está con una guerra, EE.UU. todavía no nos aprueba, por tanto es importante que la tipificación ya arranque”, finalizó Pettengill.