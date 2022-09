Ranking de la SET: los 500 mayores aportaron el 39,7% de la recaudación total

El ranking corresponde a los 500 mayores aportantes de la SET en el ejercicio 2021 en todos los impuestos, que incluyen los directos que pagan las empresas, como el impuesto a la renta empresarial (IRE), e indirectos, que abonan los consumidores finales de bienes y servicios, tales como el impuesto selectivo al consumo (ISC) y el impuesto al valor agregado (IVA).

El primer lugar del listado lo ocupa la empresa estatal ANDE, con un aporte total de G. 336.481 millones; en segundo lugar Tabacalera del Este SA, con un aporte de G. 198.331 millones; le sigue el Banco Itaú Paraguay SA, con G. 174.807 millones; Paraguay Refrescos SA, con G. 147.677 millones, y Cervepar SA, con G. 146.989 millones.

El total aportado por los 500 contribuyentes asciende a más de G. 6,6 billones (US$ 952,3 millones), lo que equivale al 39,7% del total recaudado el año pasado de más de G. 16,6 billones (US$ 2.396 millones).

La administración fiscal explica que para la elaboración del listado se considera el total de pagos ingresados durante el año 2021 y las retenciones que le fueron practicadas, menos retenciones practicadas a terceros y devoluciones de créditos obtenidos de la SET.

A diferencia de años anteriores, en los que la administración tributaria publicaba el informe a través de una conferencia de prensa, esta vez lo hizo mediante su página web.

El informe no incluye el ranking de pagos en IVA e ISC, tampoco lo que corresponde al impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU), como la administración fiscal lo venía realizando.

Recaudación al mes de agosto

La SET también dio a conocer los resultados de la recaudación correspondiente al mes de agosto del presente ejercicio 2022, logrando un superávit del 6,5% con relación al mismo mes del año pasado.

El informe indica que en agosto la recaudación total alcanzó más G. 1,1 billones (US$ 165 millones), de esto más de G. 1 billón (US$ 155 millones) fueron pagados en efectivo y G. 67.146 millones (US$ 10 millones) en compensaciones con créditos.

Con este resultado, en lo que va de enero a agosto, la recaudación acumulada suma G. 12,7 billones (US$ 1.856 millones), que representa un aumento del 14,5% con respecto al mismo periodo del 2021.

“Con esto se visualiza un crecimiento positivo en la recaudación total acumulada, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, dice parte del informe.

Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) también informó que en el lapso enero-agosto del presente año obtuvo, en términos absolutos, un superávit acumulado equivalente a unos US$ 229 millones, comparado con el mismo periodo del año 2021.

Explica que los ingresos aduaneros acumulados alcanzaron la cifra de G. 8,7 billones; de esta manera, el monto percibido se ubicó 22% por encima de los G. 7,2 billones de recaudación logrados en el periodo enero-agosto del ejercicio anterior.

El informe de la DNA menciona que en agosto los ingresos aduaneros alcanzaron la cifra total de G. 1,2 billones (US$ 181 millones), que implica un 21% por encima del ingreso registrado en agosto de 2021.