La ANDE prevé invertir US$ 403 millones en el 2023

Del presupuesto que presentó la ANDE para el próximo año, que asciende a US$ 1.552 millones (G. 11,01 billones), 8,5% más con relación al presupuesto 2022, US$ 403,7 millones (26% del total) la estatal progrma destinar a inversiones físicas.

Estos estarán distribuidos de la siguiente manera: US$ 268,2 millones (66,4%) para obras de distribución; US$ 122,5 millones (30,4%) para obras de transmisión; US$ 7,2 millones (1,8%) para tecnología y logística; US$ 4,4 millones (1,1%) para comercialización y US$ 1,4 millones (0,3%) para gestión ambiental.

De acuerdo con los antecedentes en inversiones físicas presentados ante la Bicameral de Presupuestos, en 2021 las inversiones físicas llegaron a US$ 311,1 millones, duplicando casi las inversiones del 2019, que llegó a US$ 158,6 millones, en realizaciones de este tipo.

Principales obras para el 2023

El programa prevé US$ 17,7 millones para el 2023 (del total de US$ 174 millones) para Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación (SE) Yguazú en 500 kV, que se encuentra con un avance del 80%. También para el Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE María Auxiliadora y la línea de transmisión (LT) 220 KV Santa Rita-María Auxiliadora, que tiene un avance del 30%, de acuerdo con los datos suministrados por la ANDE.

También la construcción de la subestación de transformación y líneas de transmisión de energía en la localidad de Valenzuela. El monto total del proyecto es US$ 89,6 millones, pero el que pevén desembolsar en el 2023 llega a US$ 27,8 millones.

Asimismo está previsto el mejoramiento del sistema de transmisión del sistema metropolitano de Paraguay - Fase I, que incluye la ampliación de la SE Luque y Capiatá (en proceso de adjudicación y firma de contrato), la recapacitación de LT de 220 y 66 kV - Sistema Metropolitano; la construcción de la Línea Aérea de Transmisión 2 X 66 kV Guarambaré – Itauguá y la ampliación de la Subestación Itauguá (con avance del 95%). El monto total del proyecto es de US$ 67,5 millones, pero lo presupuestado para el próximo año es de US$ 18,4 millones.

Detalló también los gastos en las obras del Programa de mejoramiento del sistema de transmisión del sistema metropolitano de Paraguay - Fase II, por US$ 15,2 millones.

Sosa presentó además todo lo que se contempla en el marco del programa de fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo interconectado a Itaipú, por US$ 50 millones. Y el mejoramiento del sistema de transmisión y distribución, por US$ 101 millones, entre otros.

Un 15% más

El presidente de la ANDE, en comunicación con ABC Cardinal, explicó ayer que no habrá reajustes tarifarios para los clientes de la ANDE, sino que crearán una nueva categoría de clientes de “consumo intensivo especial” a la que aplicarán una tarifa que será al menos un 15% más alta que a los clientes del sector industrial.

La tarifa media industrial de la ANDE en 2021 era G. 281 por kWh, por tanto 15% de aumento serían G. 42,15 por kWh, con el que totalizaría G. 323,15 por kWh.