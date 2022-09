Hacienda reitera que la acciones al portador perdieron validez

A través de una circular, fechada el 26 del presente mes, la referida dependencia de Hacienda informó a aquellas sociedades que aún cuentan con acciones al portador, que a la fecha se encuentran vencidos todos los plazos y prórrogas que se dictaron con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales respecto al canje de acciones al portador a nominativas.

Expresa que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 6399/2019 “Que modifica los artículos 3° y 4° de la Ley N° 5895/2017, “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones, y establece medidas transitorias”.

Se recuerda que las sociedades que no estén íntegramente representadas con acciones nominativas y que aún cuenten con acciones al portador sin canjear, actualmente pierden su validez como título accionario representativo de capital social, y quienes acrediten la legítima propiedad de esos instrumentos tendrán derecho al reembolso por el valor nominal de las acciones, salvo que soliciten a este efecto su reajuste conforme a los valores reales, pero siempre con la reducción del pasivo asumido por la sociedad con anterioridad a la pérdida de validez del título.

S.A deberá convocar a asamblea

Para los casos de pérdida de validez de las acciones al portador no canjeadas, las sociedades deberán convocar a asamblea extraordinaria para reducir el capital emitido por el valor de las acciones no canjeadas, agrega la circular.

Además recalca que, se podrá tener, como único punto del orden del día, la reducción del capital emitido por el valor de las no acciones canjeadas. “En primera convocatoria con presencia de accionistas que representan el 60% de las acciones nominativas, y en la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen cuanto menos el 30% de las acciones nominativas. No formarán parte de la asamblea las acciones al portador no canjeadas, habiendo estas perdido su validez como título accionario representativo de capital social”, indica.

La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales afirma que aquellas sociedades que no hayan adecuado su capital accionario, de manera a que esté íntegramente representado por acciones nominativas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales que establecen las reglas de transparencia en el régimen de sociedades constituidas por acciones, no podrán realizar operaciones activas, pasivas o neutras ante las entidades que integran el sistema financiero.

Agrega que se procederá al bloqueo del Registro Único de Contribuyentes (RUC) por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda. “Por tanto, indefectiblemente deberán iniciar los trámites para la disolución y liquidación de la sociedad, conforme al procedimiento previsto en el Código Civil Paraguayo”, dice la circular firmada por el titular de la citada dirección, Roger Benítez Cowan.