Petropar baja precios de combustibles y privados lo considera contradictorio

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, difundió en sus redes sociales que disminuirán los precios de combustibles del emblema. Aseguró que se trata de la séptima baja del año.

En la jornada de ayer, la empresa reportó que desde el próximo lunes 10 de octubre, bajarán sus precios en naftas y diésel. La Nafta Aratiri 97 tendrá un valor de G. 9.340; Nafta Kape 84, G. 7.650; Nafta Oikoite 93, G. 8.403, en todas sus estaciones de servicio. Mientras que en locales propios (ocho en todo el país), los precios serán del Diesel Porã, G. 7.700 y Nafta Oikoite 93, G. 7.960.

Esta decisión se comunica poco después de que la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) anunciara que va a recortar la oferta a dos millones de barriles por día, el equivalente al 2% de la demanda mundial de petróleo, conforme a reportes internacionales.

Privados, cautos sobre anuncio de Petropar

Jorge Cáceres, representante del Grupo Copetrol, que tiene la mayor participación en el mercado local, señaló que no comprende cuál es la estrategia de Petropar, ya que los precios internacionales se dispararon con el simple anuncio de la OPEP.

“El anuncio de Petropar se da en medio de una disparada de los precios internacionales, con el anuncio de la disminución de la producción (del crudo), un aspecto que países de Europa están discutiendo”, expresó. Añadió que la medida se concretaría cuando hay mayor demanda en los países nórdicos, que ahora están entrando en temporada de frío y utilizan el combustible para calefacción.

Agregó que no es muy claro el trasfondo de esta medida de Opep y que se sospecha que sería una maniobra estratégica para alinearse a los intereses de Rusia, y una bofetada a los Estados Unidos. Es decir, en el contexto de la guerra en Ucrania, iniciado hace siete meses.

Por su parte, Guillermo Parra, gerente de las Distribuidoras de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar), señaló que la disminución anunciada por Petropar es normal y está dentro de los parámetros esperados.

Destacó que al parecer no es una reducción que afecte los costos del emblema estatal y tampoco se trata de un subsidio; por lo tanto, no tiene mayores comentarios. “Los demás emblemas quizás ajusten”, señaló.

Conacom rechaza proyecto de ley

Por otro lado, la Comisión Nacional de Competencia (Conacom) opinó referente al proyecto de ley que estipula transparentar los costos de combustibles de emblemas privados.

Rechaza lo establecido con el argumento de que las medidas no son garantías para contener los precios. Consideró que la difusión de información que no es pública no podría constituir una garantía en la incidencia de la fijación de precios. Por su parte, el senador Jorge Querey, proyectista, sostuvo que se busca evitar especulaciones en los precios.