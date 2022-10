PGN 2023: universidades nacionales piden más recursos

Los rectores de las nueve universidades nacionales acudieron en la mañana de este lunes a la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, para exponer sobre sus respectivos programas a ser ejecutados para el ejercicio 2023.

El titular de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas, ofició de vocero de las entidades educativas: las universidades del Este, de Pilar, de Itapúa, de Villarrica del Espíritu Santo, de Caaguazú, de Canindeyú, Politécnica Taiwán-Paraguay y la de Misiones.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) no formó parte de esta delegación, teniendo en cuenta que su rectora ya participó de la audiencia realizada el 27 de setiembre último y, en dicha ocasión, había solicitado un incremento de G. 655.433 (US$ 92,3 millones).

Rojas manifestó la necesidad de que las universidades publicas dispongan de los recursos adicionales para atender las necesidades existentes, que incluyen aumento salarial por la vía de la recategorización para el personal administrativo y para los docentes, fondos para evaluación, crecimiento vegetativo e inversión en infraestructura, entre otros gastos.

Dijo que el Ministerio de Hacienda no atendió los pedidos planteados y ante esta situación, recurren a la bicameral para obtener los mayores recursos que permitan financiar lo estrictamente prioritario, y en ese sentido, habló de que el adicional equivale a 9,3% del presupuesto vigente, lo que implicaría más de G. 43.000 millones (US$ 6 millones).

Según la nota entregada a los legisladores de la bicameral, el monto total asciende a G. 40.000 millones (US$ 5,6 millones), pero no incluye a la Universidad del Este ni a la Universidad de Caaguazú.

Rojas durante su exposición ante los legisladores indicó que el pedido adicional de cada universidad estaría entre G. 5.500 millones a G. 6.000 millones, por lo que no quedó muy claro el monto total requerido.

Legisladores apoyarán aumento

Los legisladores que intervinieron durante la audiencia manifestaron su apoyo para que las referidas instituciones educativas tengan un mayor presupuesto, argumentando que el monto solicitado es ínfimo dentro del proyecto de presupuesto general.

Uno de los que señaló su apoyo en aprobar mayores recursos fue el senador Daniel Rojas (PLRA), quien mencionó que tiene el gusto de enseñar en la Universidad de Villarrica por la módica suma de G. 600.000.

El PGN 2022 asigna en total a las universidades nacionales, incluyendo la UNA, más de G. 1,9 billones (US$ 276,3 millones); en tanto que el PGN 2023 prevé poco más de G. 2 billones (US$ 284,9 millones), lo que representa una variación del 3,1%, pero incorporando a la Universidad Nacional de Misiones, que en el presente ejercicio no está dentro del plan de gasto estatal.

Del monto previsto para el próximo año, el 76,1% corresponde a la UNA y la diferencia se distribuye entre las nueve universidades restantes que forman parte del PGN.