Soroka frena estudio en Diputados de proyectos cuestionados por gremios

En mesa directiva de Diputados este lunes se acordó inicialmente incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria de este miércoles 12 el estudio de los dos cuestionados proyectos de ley presentados por el diputado Colym Soroka, sin embargo al mediodía el propio legislador solicitó el aplazamiento por un par de semanas, hasta que realicen dos grandes audiencias públicas en Itapúa y Alto Paraná.

Puntualmente, pidió que el proyecto de ley “que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención” sea tratado recién en 20 días.

Por otra parte, pidió que se trate recién en 30 días la iniciativa que plantea “que prorroga vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entregas de granos de la zafra 2021/2022″.

Se suspende reunión del martes

A la par de todo esto, también suspendió la audiencia, para la que fueron invitados los representantes de gremios, que se debía realizarse mañana a las 8:30 en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

Afirmó que la suspensión del tratamiento y de la audiencia fijada para mañana fue a pedido de la Asociación de Productores de Soja (APS) y de la Cooperativa Colonias Unidas, para que estos den su parecer.

“La reunión de mañana (martes) la suspendimos, porque nosotros queremos escucharle a los productores. Nosotros le invitamos a todos los gremios a participar con la Asociación de Productores de Soja (APS) en Alto Paraná y con la Cooperativa Colonias Unidas en Itapúa, donde vamos a concentrar la mayor población productiva del país. Si los productores dicen que cualquiera de los dos proyectos va a ser un riesgo, sin ningún problema, nosotros actuaremos y tomamos las decisiones correctas”, afirmó Soroka.

No obstante, también dijo que en estas reuniones los productores estarían presentando propuestas de modificación de estos proyectos, pero afirmó que aún no las tiene, por lo que no pudo adelantar en qué consistiría. Finalmente dijo que la invitación a estas audiencias está a cargo de la APS y la Coop. Colonias Unidas.

Respecto al proyecto que afecta a contratos de productores de granos, afirmó que recibirán asesoramiento de Federico Morixe, asesor de mercado de la Bolsa de Valores de Chicago para respaldarse.

Crítica casi unánime de grandes gremios

La Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) son algunos de los principales gremios que de forma unánime cuestionaron estas iniciativas parlamentarias, que según refieren, pueden poner en riesgo la estabilidad del sector.

Mencionan que imponer por ley el cese de pago por patentes por eventos tecnológicos y medidas que afecten los contratos vigentes atentan contra principios básicos de derecho y afectarían gravemente la imagen del país como uno de los principales productores de granos, entre ellos la soja.

Varios gremios además coinciden en que estos proyectos son inaplicables, por la irretroactividad de la ley, sin embargo, Soroka sostiene que la iniciativa busca regular el uso de tecnología de aquí en adelante. contra variedades como Dicamba.

“Este es un producto que afecta la hoja ancha, nosotros en Itapúa, el único producto real que le da todavía un poco de plata al productor es la yerba mate. Un producto como este es peligrosísimo, con un poquito de viento, puede traer conflictos enormes en el campo con estas tecnología si no tomamos las medidas adecuadas”, alegó.

También intentó minimizar las críticas de estos gremios, afirmando que son “parte interesada” al cobrar regalías por la tecnología y también cuestionó la “inacción” en el control de tecnologías por parte del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

“No importa si es un millón y medio de dólares o cinco, no importa, al ser parte de esas regalías, son parte interesada”, afirmó Soroka, que además cuestionó puntualmente al titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

“Yo respeto su posición, pero eso no cuenta el señor (Héctor) Cristaldo, que ellos reciben parte del dinero de las regalías”, dijo. Por su parte, los gremios de la producción también acusaron al legislador (que además es precandidato a senador) de querer sacar rédito político con estas iniciativas.

Respecto a las críticas a Senave, también reconoció que en el Gobierno de Mario Abdo Benítez no se logró cambiar el “descontrol” que existe sobre nuevas tecnologías que ingresan al país.

“Una pregunta que tenemos que hacerle al Senave es como permitió esto, porque tenemos que tener en cuenta que Senave es una institución que tiene que cuidar esos detalles y no lo cuida”, dijo, a acusó que más bien son “como inspectores de policía, van, le rompen las pelotas a los productores,le quitan algo, así es, y eso no pudo erradicar este gobierno”.

Aunque dijo finalmente que podría retirar ambos proyectos.