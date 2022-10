Fisco advierte que habrá recortes a entes para cumplir con amentos en el PGN

El viceministro de Administración Financiera Marco Elizeche manifestó su preocupación sobre la ligereza en que el Congreso está tratando el Presupuesto de Gastos de la Nación. “Entendemos que hay necesidades y que tal vez los pedidos sean justificados, pero no se puede solo estudiar una parte” expresó Elizeche refiriéndose a las ampliaciones aprobadas por legisladores sin el correspondiente financiamiento o recursos para cubrir estos egresos.

“La expectativa que tenemos es de preocupación por lo que está pasando”, afirmó el viceministro a la vez de mencionar que esta semana harán lobby intensivo en el Congreso para explicar nuevamente a los congresistas las preocupaciones que hay en torno a las ampliaciones que se están dando al PGN 2022 y los pedidos que ya ingresaron para incorporar al PGN 2023. Así también detallarán las cifras y el impacto económico que conllevará un mayor desequilibrio y descalce en el presupuesto público. “Buscaremos un conceso, no estamos cerrados a escuchar las necesidades y opciones, pero aclaramos que todo debe darse dentro de un proceso de equilibrio” afirmó.

En riesgo la convergencia del déficit

Elizeche detalló que si los gastos se vienen incorporando con ligereza hay un serio riesgo de no cumplir con el plan de convergencia de llevar el déficit fiscal establecido en la Ley en 1,5% del PIB en el plazo previsto, de hecho para este año se prevé cerrar con un déficit del 3%, lo cual también podría estar en riesgo con estas ampliaciones no contempladas.

Si bien el Ejecutivo ha vetado un par de proyectos sin financiamiento y que atentan contra el equilibrio fiscal, en el Congreso se han revertido los mismos poniendo en aprieto a las arcas del fisco, por lo que ya Hacienda está analizando que recortes realizar dentro del plan financiero para poder cumplir con estos aumentos de gastos rígidos de salarios principalmente en el corto plazo.

Al ser consultado a que entes estarían recortando, acotó que aún no tienen definido pero aseguró que la distribución del recorte será proporcional y que afectaría a todos los entes. “Otros pagarán por los platos rotos, y capaz a un ente de menor recurso le va afectar más fuerte, pero no hay otra salida” expresó. Aclaró igualmente que el recorte no incluirá a temas esenciales como salud, educación y otros temas sociales.

Entre las ampliaciones del PGN 2022 aprobadas para la Fiscalía y el Congreso, son unos G. 30.000 millones aproximadamente por el momento, que el fisco estará buscando como financiarlos a través de los recortes.

Cesación de pagos

El viceministro alertó que de seguir esta línea de “inflar el presupuesto sin financiamiento” va llegar un momento se va cortar la cadena de pagos como hace 20 años atrás. “Puede suceder de vuelta que nos atrasemos en el pago de salarios, de jubilaciones y en el pago de la deuda pública, lo que dañaría seriamente la imagen que hoy tenemos”, refrió Elizeche.

En ese sentido Elizeche dijo que sería una verdadera pena perder ese estatus de estabilidad con la que nuestro país está aún considerado, incluso fue el único en la región en lograr una mejora en su calificación crediticia en tiempos de pandemia, pero esto se puede venir abajo con este tipo de decisiones.

“Si seguimos en estas condiciones podemos llegar al extremo de no cumplir los compromisos no solo para el fisco sino para toda la ciudadanía. Al no tener la estabilidad le estamos privando al país de potenciales inversiones y empleos en un contexto en que la economía aún se está recuperando del golpe que significó la pandemia