ANDE: tormenta afectó a 90.000 usuarios, pero reponer el servicio fue rápido

El 97% de los 36 alimentadores que quedaron fuera de servicio tras el temporal registrado ayer en Asunción y zona Metropolitana, ya fueron normalizados en la mañana de hoy y solo quedaban pendientes dos líneas de media tensión en forma parcial y algunos reclamos puntuales, informó la ANDE.

Ya para la tarde, el director interino de Distribución, Esteban Molinas, destacó que esto fue posible mediante las inversiones que vienen realizando para el mantenimiento de las líneas. “Estamos invirtiendo mucho y estamos bien. Tenemos inconvenientes muy específicos, ya no por la tormenta sino típicos de un día normal”, indicó.

Reconoció que en el momento pico de la tormenta tuvieron 36 alimentadores fuera de servicio, pero que en dos horas lograron reponer en servicio el 70% de esa cantidad. “Seguidamente empezamos a trabajar por todos los equipos que estaban con problemas, evaluando las averías porque dependiendo de eso varía el tiempo de reparación”, añadió.

Asimismo mencionó que priorizan las líneas de media tensión para reponer el servicio eléctrico a la mayor cantidad de gente y que luego encaran los casos puntuales. “Pueden existir aún algunos casos específicos, pero estamos ya con cerca del 100% de reposición”, resaltó Molinas.

Unos 90.000 afectados

De acuerdo con lo expresado por el funcionario de la ANDE, normalmente se calculan 2.500 clientes por cada alimentador, por lo que estiman que 90.000 usuarios quedaron a oscuras a raíz de la tormenta. Al respecto, reiteró que la reposición fue muy rápida.

“Pedimos a los usuarios con inconvenientes que nos reiteren si siguen con problemas para poder solucionarlos”, indicó.

No fue muy grave

Molinas explicó que en esta ocasión no hubo problemas grandes ni muy graves, pese a que hubo vientos fuertes. “No afectó como la anterior tormenta. Estamos conscientes de que nuestras grandes inversiones están dando resultados. Cada vez tenemos menos impacto en el sistema, pero no estamos exentos porque la naturaleza siempre nos va a afectar, como cualquier sistema de distribución del mundo”, dijo.

Zonas afectadas

Las zonas afectadas fueron principalmente parte de las ciudades de Asunción, Lambaré, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, San Antonio, Capiatá, Itauguá, Mariano Roque Alonso, Limpio, Guarambaré, Altos y Villeta.

Entre las principales averías detectadas se encontraron cables sueltos, ramas sobre el tendido eléctrico, entre otros inconvenientes.

Se activó el código amarillo

En la noche del miércoles, luego del temporal, la ANDE activó el Código Amarillo del Protocolo de Apoyo en Emergencias, con 20 cuadrillas adicionales para los trabajos de normalización de los circuitos de 23.000 voltios, para la rápida atención de los reclamos.

Recordaron que para el registro de reclamos puntuales, se encuentra disponible la página web www.ande.gov.py, la aplicación Mi ANDE y el Contact Center 021160 opción 1.