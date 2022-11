Acuerdo Lugo-Lula: dependerá del presidente su aplicación

“Depende mucho de qué presidente de la República tengamos en el Paraguay, pues es quien conduce las relaciones exteriores del país”, indicó como primer punto. Este debe ser “patriota, libre de todo interés personal en negocios de frontera, democrático y que responda a los intereses del pueblo”, añadió.

Según Canese, lo segundo será decirle al representante del Brasil (Lula): “apliquemos el Acuerdo Lugo – Lula del 2009″, pues allí está todo: que la ANDE puede vender a precio de mercado al mercado brasileño y a terceros países desde el 2023, toda la energía que no podamos consumir, que seguirá siendo una parte importante de la generación hidroeléctrica paraguaya, pese a los esfuerzos que se realicen por aumentar nuestro consumo.

“Sobre dichas bases, que tengamos un presidente patriótico, honesto, democrático y que responsa a los intereses del pueblo –y no a sus negocios de frontera– hay muy buenas perspectivas, pues Lula deberá honrar el acuerdo por él mismo firmado con el presidente Lugo”, aseguró el actual parlamentario del Mercosur.

Cuestionó que los gobiernos colorados de Horacio Cartes y de Mario Abdo Benítez nunca intentaron, siquiera, aplicar el acuerdo Lugo – Lula que permitía que la ANDE exporte nuestra energía excedente al Brasil a precio de mercado.

“Esto puede ser calificado como un acto de traición a la patria. El Brasil, representado por Lula, ya había aceptado que la ANDE podía exportar la energía que no consumíamos a precio de mercado, al Brasil. ¿Por qué no intentaron hacerlo? Nada les impedía. Ahora, que viene el cambio, se apura el gobierno de Abdo Benítez en “solicitar” vender la energía que no consumimos, tratando de borrar toda la traición ya cometida”, criticó.