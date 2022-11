Lo que Paraguay no recibió por Itaipú equivale al costo de otra hidroeléctrica

El costo financiero total de Itaipú, según los balances de la binacional, desde 1975 hasta 2023, suma un total de US$ 78,3 millones, de acuerdo al estudio presentado por el politólogo senior Miguel Carter, el jueves último. Aunque, de forma oficial, el costo total es de US$ 27,1 mil millones, según dijo.

Asimismo, de acuerdo con las cifras de este trabajo, el monto no recibido durante 36 años por la energía cedida al Brasil es de US$ 77,3 millones.

El especialista explicó que la compensación que recibió nuestro país entre 1985 y 2021 (según valores indexados al 2016) por la energía que cedió al Brasil fue de US$ 6,2 mil millones. Pero sostiene que si la cantidad cedida se hubiera cotizado en el mercado mayorista, el ingreso hubiera sido de US$ 48.000 millones; US$ 73.300 millones en el Industrial; US$ 74.600 millones en su equivalencia con las cotizaciones del barril de petróleo; US$ 78.000 millones en el mercado hidroeléctrico y US$ 143.300 millones en el residencial. Por lo que finalmente, Carter calculó el promedio de esas cifras que debió percibir el Paraguay por la energía que cedió al Brasil y concluyó que el monto asciende a US$ 77,3 millones.

Ante este panorama, el periodista y académico, Benjamín Fernández Bogado, señaló que los US$ 77,3 mil millones que dejó de percibir el Paraguay, es casi el mismo costo de la construcción de la hidroeléctrica, es decir US$ 78,3 millones. “Podríamos haber construido otra Itaipú con los mismos costos financieros si hubiéramos tenido una apropiación de ese volumen y de ese recurso”, manifestó como parte de la mesa del expositor.

Agregó que “hemos tenido a lo largo de este tiempo una complicidad con la confusión instalada en torno a la mayor riqueza del país”, haciendo referencia la hidroeléctrica Itaipú.

Por su parte, Carter explicó los motivos por los cuales creció tanto la deuda de Itaipú, haciendo referencia a causas externas y endógenas, como la crisis del petróleo, la inestabilidad de la moneda brasileña, la alta inflación en Brasil y la crisis de su duda externa.

Además, la sobrefacturación de la obra y las decisiones financieras tomadas por autoridades nacionales y de Itaipú. “Desde el origen de Itaipú hubo predominio brasileño en la gestión financiera”, resaltó.

¿Por qué creció la deuda de Itaipú?

Sobre la deuda de Itaipú, Miguel Carter, destacó el rol de Eletrobras, que es copropietaria de Itaipú, junto con la ANDE; pero además es compradora y vendedora de la energía de la binacional y también el acreedor más importante de la entidad. Esta confluencia de roles de la Eletrobras, junto con el predominio brasileño en la gestión financiera de Itaipú, generó incentivos perjudiciales para la solvencia financiera de esta empresa, dijo.

Es así que la deuda de Itaipú tiene aspectos legítimos y elementos cuestionables e ilegítimos, como la deuda espuria, la doble indexación y las elevadas tasas de interés cobradas por el servicio de la deuda de Itaipú.