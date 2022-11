Lluvia de críticas al Censo que llegó solo al 77% de familias en Central

Los cuestionamientos sobre el último Censo Nacional 2022 no se hicieron esperar; las redes sociales se inundaron de quejas de miles de familias que quedaron sin poder ser censadas, además de las denuncias de censistas que no recibieron las instrucciones adecuadas, y la falta de viático. La ciudadanía se portó y cumplió con lo dispuesto por la normativa, el país se paralizó, lo que ocasionó incluso millonarias pérdidas económicas, estimadas en alrededor de US$ 200 millones.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, brindó declaraciones ayer intentando justificar las fallas que interfirieron en el desarrollo del censo. Según lo que explicó Ojeda, la deserción de censistas fue uno de los puntos que frenó poder avanzar en un mayor número de familias censadas.

Mencionó que en Asunción y Central se necesitaban 90.000 censistas y faltó casi el 20%. “Fueron cerca de 20.000 deserciones; con policías, militares y funcionarios llegamos a 2.000 (reemplazantes)”, declaró, revelando así que no se previó una contingencia suficiente.

Datos preliminares sobre cobertura del censo

De acuerdo con los datos preliminares brindados por el INE ayer, el censo nacional en área urbana del Departamento Central llegó al 77,9% de las familias y al 77,1% en Asunción. A nivel país, la cobertura del censo en zona urbana fue del 84,2%. Las coberturas más bajas se dieron en Alto Paraná con 75% y Boquerón 73%, de acuerdo con los datos.

Ante el cuestionamiento de los 43 millones de dólares destinados para la recopilación de datos en Paraguay, Ojeda refirió que se usaron hasta ahora el 35%; es decir, unos 17 millones de la moneda norteamericana.

Brigadas para recuperación a no censados

De acuerdo con los datos brindados por Ojeda, desde ayer se activaron las cuadrillas de recuperación para censar las familias que aún faltan y que se reportaron a través de los canales establecidos.

Dijo que el 80% de los reclamos al 178 provienen de los lugares ya identificados y que para ello se establecieron en Asunción 25 equipos para cubrir los barrios y esperan recuperar unas 35.000 viviendas.

Para Central se conformaron 85 equipos para recuperar unas 144.000 viviendas en los próximos 15 días. Para Ciudad del Este se establecieron 17 equipos y se deben recuperar alrededor de 28.000 viviendas.

El periodo de recuperación inició este jueves 10 hasta el 24 de noviembre y las familias no censadas pueden seguir reportar al 178.