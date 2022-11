Censo nacional: INE no pagará a quienes no cumplieron con empadronamiento

En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostuvo que no pagará el viático comprometido a aquellas personas que no hayan participado en la tarea de empadronamiento. Con este mensaje deja bien en claro que a una semana del censo nacional aún no se abonó el pago, pues primero se contrastan los datos antes de hacer los desembolsos.