Inaugurarán hoy la Subestación Santa Rita

La Subestación Santa Rita de la ANDE abastece de energía eléctrica a 30.000 clientes de las zonas urbanas, suburbanas e industriales de los distritos adyacentes de Naranjal, Santa Rosa del Monday, Paranambú, entre otros, del departamento de Alto Paraná. “La línea de 220 kV que alimenta a Santa Rita tiene 45 kilómetros, sale de la subestación kilómetro 30 y va hasta Santa Rita”, señaló el gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez.

El acto de inauguración contará con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el titular de la ANDE, Félix Sosa, además de invitados especiales, toda vez que si el clima lo permite, aclararon desde la institución, debido a las lluvias constantes que se registran en la zona.

La subestación, la instalación de un transformador de 220/23 kV - 41,67 MVA estuvieron a cargo del Consorcio CT (CIE S.A. - Tecno Electric S.A.), por US$ 8.181.085, en tanto que la líena kilómetro 30 -a Santa Rita de 220 kV, fue encargado a Tocsa S.A., por US$ 7.496.155 y la línea de transmisión 66 kV Paranambú - Naranjal (53 km), a la firma CIE S.A., por US$ 4.287.641.

En total, estas obras costaron US$ 19.964.882, aunque según figura en la página web de Contrataciones Públicas, el monto total adjudicado fue por US$ 17.958.686.