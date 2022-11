En el Senado aceptan objeción parcial a la ley para energías renovables

La comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que preside el senador Hugo Richer, dictaminó hoy aceptar la objeción parcial y sancionar la parte no objetada por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales, no hidráulicas”.