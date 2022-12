Recaudación de la SET aumentó 13,5% y de Aduanas cayó 5,9%

La administración fiscal informó que en noviembre recaudó más de G. 1,8 billones (US$ 259 millones), de los cuales G. 1,7 billones (US$ 238 millones) ingresaron en efectivo y G. 151.252 millones (US$ 21 millones) en compensaciones con créditos fiscales, lo que implica una variación del 13,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

Señala que la recaudación sigue mostrando una notable mejoría, “siempre apoyado en la gestión de la Administración Tributaria, brindando las herramientas necesarias para el fortalecimiento de la actividad económica actual, con esto se alcanzó una recaudación acumulada total del 14,1% por encima del mismo periodo de 2021″.

Con este resultado el acumulado de enero a noviembre suma G. 17,7 billones (US$ 2.469 millones), lo que representa un aumento del 14,1% con relación al mismo periodo del ejercicio 2021.

Menos ingreso aduanero

El informe de Aduanas, por su parte, menciona que en noviembre recaudó G. 1,2 billones (US$ 167 millones), lo que representa una caída del 5,9% con relación al mismo mes del año pasado cuando alcanzó G. 1,3 billones (US$ 177 millones).

Señala que la reducción de la recaudación se encuentra explicada en mayor proporción por la disminución de las importaciones de ciertos rubros con importante participación en los tributos aduaneros.

Indica que el comportamiento de algunos rubros es el siguiente: combustibles y demás derivados del petróleo -39,3%, vehículos -13,4%, abonos 30,6%, bienes de capital -1,5%, repuestos (autopartes) 3,8%, informática y telecomunicaciones -8,7%, entre los más importantes.

La DNA destaca que a pesar de la caída en un 30% de la importación de combustibles, rubro que en promedio representa alrededor del 20% de la recaudación total, cerró el mes de noviembre alcanzando 16 meses de recaudaciones consecutivas superior al billón de guaraníes.