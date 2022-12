El pago de aguinaldo se comienza a sentir en los comercios de Asunción

En la semana última, los funcionarios públicos comenzaron a percibir sus aguinaldos y salarios del mes, lo que implicó una inyección del fisco a la economía de unos US$ 494 millones, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda. Además, los trabajadores y trabajadoras formales del sector privado también comenzaron a percibir este décimo tercer sueldo, que ayuda a reactivar el consumo ralentizado a lo largo de 2022.

“Se está viendo un movimiento mayor, se está sintiendo el aguinaldo en los diferentes centros comerciales. Me parece excelente la iniciativa del Gobierno de adelantarlos. Me parece muy inteligente”, dijo esta tarde el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCP), Jorge Mendelzon, haciendo alusión a que la millonaria inyección estatal contribuye a que circule el dinero en un año que no fue el mejor de los últimos años.

Hoy también se observó gran movimiento de compradores en el Mercado Cuatro de Asunción, así como el Mercado Abasto Norte de la ciudad de Limpio, según pudo corroborar un equipo de ABC Color que recorrió las zonas comerciales de Asunción y Área Metropolitana. La directora de este establecimiento, Blanca Aveiro, comentó que en esta época del año siempre es mayor el movimiento comercial. “Creemos que desde las 5 de la mañana hasta esta hora (las 15:00) ya entraron al Abasto Norte unas 10.000 personas. La gente viene a comprar alimentos y se va, hay mucho recambio de clientes. También creemos que hay mejor precio en el mercado, entonces la gente viene a comprar. Las ventas mejoraron”, señaló.

En cuanto a las multitiendas, también se ven más movimientos pero sobre todo gracias a las promociones que se vienen realizando, comentó el vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje. “Se está empezando a notar un aumento. No es el aumento esperado en las ventas, pero sí ha mejorado el consumo. Esto va de la mano de dar muchos descuentos, muchas promociones, porque al parecer todavía el consumidor de tienda, el que compra regalos de fin de año, todavía no está muy asiduo para hacer inversiones. En síntesis, están mejorando, aunque no al ritmo esperado”, explicó.

Nuestro diario también conversó ayer con el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborosky. “El pago de salarios y el ambiente navideño de consumo se empezará a dar desde este fin de semana. Si bien la semana que termina tuvo un poco mayor venta que el promedio, no fue demasiado relevante en términos de diferencial. Proyectamos un buen diciembre, con buenas ventas, pero pronósticos reservados aún en crecimientos de facturación altos”, puntualizó.