Aduanas prevé 11% más de ingresos este año

La DNA estima que los ingresos en diciembre tendrán una leve disminución por una reducción en la importación de combustibles, pero que en el acumulado del año, los ingresos serán superiores al año pasado y llegaran a G. 13 billones (US$ 1.805 millones), 11% más que el alcanzado en el 2021; esto pese a los distintos escenarios desfavorables en el aspecto sanitario (pandemia), tributario (reducción de los aranceles a la importación de varios productos) y también climático como el fenómeno de la niña, varios meses de sequía.

De acuerdo con el informe brindado por el titular de Aduanas Julio Fernández entre enero y noviembre del presente año, la recaudación fue de G. 12,26 billones. (US$ 1.703 millones), 9,4% más que en igual periodo del año pasado.

Según el detalle brindado por la DNA, el aumento acumulado de los ingresos aduaneros se encuentran explicados por el fuerte crecimiento de las recaudaciones de los principales rubros como es el caso de agroquímicos 46,8%, bienes de capital 39,6%, repuestos (autopartes) 14,9%, informática y telecomunicaciones 4,7% y abonos 4,5%, entre otros.

El acumulado para el 2022 de las importaciones de mercaderías bajo este régimen han registrado superávit en la recaudación en un 21,9%, en el imponible guaraníes 16,5% y en el volumen importado en un 54,2%.

Controles conjuntos

Según reportaron, como consecuencia de los trabajos de inteligencia, intercambio de información con pares a nivel nacional como internacional, así como por la gestión de riesgos, investigaciones de oficio realizadas por agentes especiales investigadores, se ha registrado cuantitativamente en el presente ejercicio fiscal 2022: 173 retenciones, 139 actas de intervención, 351 contenedores intervenidos.

En las distintas verificaciones se detectaron entre los casos más llamativos el 23 de febrero 162,675 kg de Cocaína oculta listones de madera de Kurupa’ÿ con destino a España por valor aproximado de US$ 6,5 millones; el 21 de junio se incautaron relojes, partes y mecanismos, y joyas presumiblemente falsificados en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi por valor de US$ 8,6 millones. Luego en julio del presente año en una carga con destino a Bélgica se incautaron 5.710,84 Kilogramo de cocaína oculta en arroz, por valor aproximado de US$ 285 millones, entre otros bienes incautados en los diferentes operativos, según informaron.