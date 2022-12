Itaipú: gobierno no muestra ningún documento de sus acuerdos con el Brasil

Como el lado paraguayo de Itaipú no mostró ningún papel sobre sus acuerdos con el Brasil, el analista Axel Benítez propone mirar lo que dice y hace el gobierno del vecino país. “No creo nada de lo que nos dicen. Y como no creo en lo que dicen nuestras autoridades, porque ocultan la información, esconden los papeles, no nos queda más que creer en lo que dice la contraparte, que no solo dice sino que sale el propio ministro de minas y energía a hacer estas declaraciones”, manifestó.

“Hace exactamente un año, la ANEEL sacó una resolución de que la tarifa de repase, o sea la tarifa que pagan las distribuidoras a Eletrobras, y ahora a ENBPar, era de 24,76 US$/kW. ¿Qué pasó en agosto de este año? La ANEEL se ratificó en esa tarifa repase”, observó.

Explicó que eso significa que ese escenario (de la tarifa intermedia acordada en agosto de este año) ellos ya lo tenían previsto, por eso el Brasil no hizo nada. “Ese escenario ya lo tenían previsto. Solamente de nuestro lado paraguayo nos dijeron que fue una conquista”, recordó Benítez.

Reiteró que su duda sobre las declaraciones que dan las autoridades paraguayas en Itaipú se basa en que no se mostró ningún papel de lo que fue firmado. “Nos podía callar la boca, pero como no mostraron, por algo no muestran, por algo se oculta y nos enteramos de las cosas a través de los medios brasileros. Evidentemente la estrategia paraguaya es mantener el status quo”, puntualizó.

Sobre qué le conviene al Paraguay, el ingeniero sostuvo que después de 50 años de la firma del Tratado, es lógico que el país empiece a ejercer la soberanía. “No hay forma de que ejerzamos la soberanía en la binacionales sino adquiriendo nuestro 50%”, agregó.