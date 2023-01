Tras promesa de pago de deudas, se reanudan obras del puente a Chaco’i

Desde este mes y con un plantel de 650 personas, se reactivaron las labores de construcción del Puente Héroes del Chaco, que arranca el año con un 78% de avance general, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El Ing. José Luis Heisecke, del Consorcio Unión, integrado por las empresas paraguayas CDD Construcciones y Constructora Heisecke, informó a este diario que los trabajos se reiniciaron tras la promesa de la institución de pagar al menos la mitad de la deuda acumulada por la obra.

En este sentido, el empresario señaló que la deuda flotante por esta obra es de unos US$ 47 millones. “Estamos en una etapa muy crítica de la obra, porque estamos en manos de los portugueses (la subcontratista ConstruGomez) que se encarga de la parte del puente atirantado. Tenemos un contrato muy pesado con ellos y tenemos que cumplir financieramente. Estamos día a día tratando de esperar los pagos”, manifestó.

Asimismo, dijo que esperan cobrar la mitad de los US$ 47 millones en la segunda quincena de este mes, que es lo que el MOPC prometió al grupo. “Nos pidieron que trabajemos a full, porque si no seguimos no terminaremos con este Gobierno”, expresó.

Se espera culminar la obra en la segunda quincena de julio

Además, indicó que el plazo de culminación de la construcción es en la segunda quincena de julio y que cualquier paralización por falta de pago podría afectar este cronograma.

A las obras del puente también se suman las tareas de movimiento de suelo en la rampa para el descenso del puente hacia el Corredor Vial Botánico de Asunción.

También se prevé el hormigonado de una nueva dóvela, la primera del año. Las mismas fueron definidas con 6 metros de longitud cada una, en un número de 23 pares en cada pilono principal, totalizando 92 unidades, que se encontrarán en las extremidades con el viaducto de acceso del lado Asunción y el viaducto de acceso del lado Chaco’i.

El cierre del vano principal será en el canal del río Paraguay y la estructura tendrá una longitud final de 603 metros, compuesto por un vano central de 300 metros, con posibilidad de doble vía de navegación por el canal principal, y dos vanos laterales con 151,50 metros.

El ancho total del tablero del puente es de 31,22 metros, con dos carriles de 3,50 metros, una banquina con 2,50 metros, más un ensanche de 1 metro y paseo (peatonal o ciclovía) de 2,50 metros, en cada sentido.

Por otro lado, se espera también iniciar en cualquier momento el extendido de la carpeta asfáltica sobre la plataforma de acceso en el lado de Chaco’i, así como la construcción de uno de los tres puentes previstos para el sector de peaje.

Este proyecto contempla una vía de 7 kilómetros de extensión desde la Costanera Norte hasta la ruta que une Falcón con Remanso. Además del puente propiamente consta de un viaducto de acceso de 1.500 metros en el lado Chaco’i y de 500 metros en la Costanera Norte.

Obras se encareció casi US$ 17 millones.

Esta obra se adjudicó por G. 789.417 millones, pero con una adenda que infló su precio hasta G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%).

El aumento se da a pesar de que el proyecto fue adjudicado bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, o sea, en teoría no se podía modificar su cotización, según el pliego de la licitación de esta obra.