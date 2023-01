BCP flexibiliza norma para posición en moneda extranjera de los bancos

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió una resolución en la que amplía a 7 millones de dólares por día la posición operacional diaria de divisas, otorgando así mayor margen de maniobra de las entidades financieras a la hora de comprar y vender dólares.

Se trata de la resolución N° 20 que establece estos nuevos topes para sobre compra y sobreventa de divisas extranjeras, la cual no podrá exceder de US$ 7 millones a partir de este mes. Antes de desde US$ 5 millones que estaba vigente antes de esta resolución.

Esta modificación en la normativa obedece a la coyuntura actual del mercado cambiario, que requiere la adecuación del límite a la posición diaria neta en moneda extranjera que deben mantener las entidades financieras, señala el documento emanado del BCP.

La posición de sobrecompra se refiere a la diferencia existente entre la cantidad de dólares que los bancos adquieren y cantidad que colocan o venden.

Esta situación obligaba a las entidades bancarias, que al final del día, por algún motivo, sobrepasaban ese límite, a colocar ese excedente, incluso a precios por debajo de los niveles del tipo de cambio.

Lea más: Posición en dólares de bancos no podrá pasar 12% de activos

No incide mayormente en la cotización

Consultado al respecto, el gerente general del Banco Central del Paraguay (BCP) Holger Insfrán dijo que esta disposición no tendrá mucha incidencia en la cotización de la divisa estadounidense (que se encuentra en niveles históricamente altos) y que la misma apunta mayormente a dar una flexibilización atendiendo el volumen que manejan las intermediarias.

En la misma línea, la resolución 19 del presente mes dispone igualmente una flexibilización en el plazo de normalización de los excesos de los límites establecidos para tenedores de bonos del Tesoro.

La norma menciona que en el caso que la posición agregada neta supere el rango establecido, por operaciones de divisas con tenedores no residentes de bonos del tesoro o bonos con garantía del tesoro público emitidos en moneda local, la misma deberá ser informada por la entidad financiera y no será considerada como incumplimiento.

En este caso, la entidad financiera deberá regularizar su posición dentro de dichos rangos, en un plazo máximo de hasta 15 (quince) días hábiles.

Intervención del BCP

Ante una escalada en el tipo de cambio, el Banco Central del Paraguay (BCP) incrementó su participación en el mercado de cambios.

Las compras realizadas del sector público sumaron US$ 84 millones, mientras que las ventas llegan a US$ 118 millones.

Lea más: Ante escalada del dólar, el BCP podría intervenir un “poco más”, opinan

Cotización en alza, a G. 7.440

La divisa estadounidense mantiene su tendencia al alza y ayer alcanzó un pico de G. 7.440, su mayor valor desde el 2003.

La apreciación del dólar se explica en parte por las decisiones de política monetaria de los EE.UU. para combatir la inflación, haciendo que su moneda se valorice. A nivel local inciden el déficit en la balanza comercial por el menor ingreso de divisas por exportación. Al cierre del 2022, el dólar se posicionó en G. 7.330.