Las reservas monetarias ya bajaron US$ 250 millones en menos de un mes

De acuerdo con los datos oficiales del BCP las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron US$ 9.464 millones al 20 de enero, lo que representa una reducción de 2,6% frente al cierre del 2022, cuando sumó US$ 9.718 millones, es decir unos US$ 250 millones menos que al inicio del año.

Una de las razones que explican esta reducción importante en el volumen de las reservas, es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios mediante la venta de divisas en el sistema financiero.

Intervención del BCP

La entidad monetaria central ha intensificado su participación en el mercado de cambios con un volumen de ventas de US$ 163 millones en lo que va del año al sistema financiero; por otra parte concretó compras del sector público por US$ 83 millones, según se desprende de un reporte del BCP.

La mayor parte de los recursos están depositados en dólares, unos US$ 8.500 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 475 millones en la actualidad, y unos US$ 495 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Se estima que las reservas cerrarían por encima de los US$ 10.000 millones este año, ya que se espera un buen flujo en el ingreso de divisas por el repunte de las exportaciones.

Cotización se estabilizó

En lo que respecta a la cotización del dólar, se observó una estabilidad en el tipo de cambio frente a la moneda local. La divisa cerró en G . 7.300 en la compra y G. 7.400 en la venta, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio, G. 70 más que al inicio del año.

Analistas estiman que la cotización se irá normalizando a medida que se concreten las primeras liquidaciones de exportaciones de soja que permitirá un flujo importante de divisas, lo que será beneficioso para el tipo de cambio local.