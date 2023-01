Las reservas monetarias alcanzaron US$ 9.718 millones al cierre del 2022

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) en un año hubo una merma de US$ 228 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente por las intervenciones en el mercado de cambios y el menor ingreso de divisas por exportaciones en el último periodo.

La mayor parte de los recursos están depositados en dólares, unos US$ 8.736 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 475 millones en la actualidad, y unos US$ 495 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Intervenciones en el mercado de cambios

Cabe mencionar que esta disminución de las reservas se debe en parte a las intervenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) para la venta de dólares en el mercado, con lo que se intentó equilibrar el tipo de cambio en el mercado local.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inyectó un total de US$ 863,7 millones en el 2022 en el circuito financiero con el propósito de contener la cotización del dólar. La divisa se mantuvo estable en gran parte del año, pero empezó a apreciarse con fuerza a partir de noviembre último y tocó un máximo de G. 7.400 a principios de diciembre, según los datos.

De acuerdo con las cifras oficiales de la banca matriz, las operaciones de desembolso son inferiores en un 42% a las realizadas en el año 2021, cuando las intervenciones en el mercado cambiario alcanzaron US$ 1.502 millones. Estas inyecciones de divisas corresponden por una parte a ventas compensatorias de cuentas del Ministerio de Hacienda en el Banco Central, el 51% por un total de US$ 448 millones, mientras que las intervenciones directas o ventas complementarias totalizaron US$ 416 millones.

La cotización del dólar bajó 30 puntos en la jornada de la fecha y se cotizó a G. 7.180 en la compra y G. 7.300 en la venta, en el cambio minorista. Mientras que para las operaciones interbancarias cerró en G. 7.324.

Menor ingreso por exportación de soja

Por otra parte, la reducción de los ingresos por exportaciones en este año también incidieron en la baja de las reservas. La balanza comercial cerró con un déficit de US$ 1.088 millones a noviembre último.

Los envíos de soja sufrieron una fuerte reducción en el 2022 a causa de la menor producción, lo que representó una baja del 58% en los ingresos por la exportación de dicho producto, que en términos de valores restó unos US$ 1.206 millones en once meses, según datos oficiales de comercio exterior del BCP.