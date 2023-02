Nueve empresas ofertaron a la ANDE en licitación de fibra óptica

Del total de nueve empresas y consorcios que se presentaron a la licitación pública internacional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuyo ID es 417762, para el suministro e instalación de fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire) en líneas de transmisión 220 kV, el Consorcio BHDL (conformado por Barrail Hnos. S.A. de Construcciones y Henan Dingli Power Equipment Co. LTD.) fue el que presentó la oferta más elevada, totalizando su propuesta en US$ 4.714.770.

En tanto que la oferta más económica fue la del CIE SA, por US$ 2.881.195, sumando el precio total en moneda extranjera, de US$ 1.089.671 y el precio total en guaraníes de G. 13.146.204.740, equivalentes a US$ 1.791.524 al cambio de la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET).

Cabe resaltar que el precio estimado de la ANDE para esta licitación fue de US$ 5.385.900.

Las otras oferentes fueron Tecnoedil S.A. Constructora, Concret Mix S.A., Tocsa S.A., Consorcio Electrotécnica Novas S.A. – Deco SRL, Tecmont S.A., Rieder & Cía SACI y el Consorcio TT (Tecnoeléctric S.A. y Tecno Plus Ingeniería S.A.).

Mismas empresas

Barrail Hnos. S.A. de Construcciones se presentó a esta licitación consorciado con Henan Dingli Power Equipment Co. LTD., la misma con la que se encuentra trabajando para proveer cuatro subestaciones móviles para la ANDE y cuyo proceso está parado por una investigación de oficio que ordenó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Esa investigación se está realizando debido a denuncias recibidas en Contrataciones Públicas de numerosos incumplimientos técnicos de la oferta adjudicada de la empresa satélite de Engineering, dado que sus accionistas son Juan Andrés Campos Cervera (dueño de la citada firma), su esposa, María del Mar Cabello Manevy y su cuñado, Sebastián Cabello Manevy, entre otros.

Compañía ya no es de los Barrail

Aunque en la página de Contrataciones Públicas, Guillermo Barrail Patiño sigue figurando como uno de los representantes legales de Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, el empresario aclaró recientemente a ABC que ni él ni su familia tienen ya relación con esa compañía. Además, señaló que los actuales accionistas se comprometieron a cambiar la denominación de la sociedad anónima en el momento de la compra de las acciones. Barrail hizo esta aclaración debido a las denuncias de irregularidades que pesan sobre dicha firma.