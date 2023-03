Aumentan la exportación y el precio de la carne porcina

“Realmente podemos decir que hay buenos vientos para los productores, tuvimos un incremento en los precios de la carne (12/2022 US$ 1,27 el kilo y 2/2023 US$ 1,40 el kilo), además tuvimos algunas reuniones con la industria y con los precios actuales ya empezamos a cubrir nuestros costos, y algunas granjas ya van a tener resultados positivos. Lastimosamente los costos no van a bajar, lo cual había obligado al cierre de muchas granjas y otros disminuyeron su producción”, dijo Schaffrath.

Exportación y mercado interno

Sobre la exportación de carne de cerdo y cómo puede afectar al mercado interno, el directivo explicó: “Hemos crecido en volumen de exportación, entre enero y febrero ya se estima un ingreso de US$ 1,3 millones en comparación a los US$ 54.221 que se envío en el mismo periodo de 2022 (2.337% más). La apertura de Taiwán y los envíos a Uruguay y Georgia están teniendo un buen impacto, pero en contrapartida, en el mercado interno podría haber desabastecimiento en algún momento debido a que muchas granjas cerraron, y los que continuaron trabajando disminuyeron su producción para no cerrar, pero confiamos en que esto no va a ser por mucho tiempo”.

Proyectos con JICA

Por otro lado, nuestro entrevistado puso énfasis en que siguen trabajando en dos puntos fundamentales: que la gente consuma más carne de cerdo en Paraguay y seguir capacitando a los productores. “Como sector fuimos elegidos por la Cooperación Internacional del Japón (JICA) para desarrollar un proyecto por los próximos 3 años, la ACCP, la Cooperativa Colonias Unidas y Upisa, además tenemos previsto realizar un simposio de producción en el segundo semestre del año”.