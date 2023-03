Consideran inoportunos los cambios en la ley de incentivos fiscales a inversiones

El Poder Ejecutivo aumentó de US$ 5 millones a US$ 13 millones, el monto previsto para acogerse a los beneficios de la Ley 60/90 de régimen de incentivos fiscales con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, este cambio podría tener un efecto contrario a lo esperado, y ser más bien un desincentivo ya que limita las exoneraciones.

Inoportuna la modificación

Al respecto, Carina Daher, presidenta de la Cámara de Maquiladoras del Paraguay (Cemap) mencionó que si bien el sector Maquila no se ve afectado en forma directa por la modificación de la ley 60/90 de incentivos a las inversiones, consideró que significará un retroceso para los demás rubros.

“Como promotores de inversión que nos consideramos, encontramos inoportuna la modificación con relación al cambio que no condicen con lo que seguimos ofreciendo como país”, expresó la empresaria.

Añadió que el Gobierno no ha hecho inversiones suficientemente importantes en servicios, infraestructura, seguridad o logística que sustenten dicho pedido de aumento. “Desenmascara intenciones que no anteponen patriotismo ni compromiso con la nación ni con sus habitantes”, afirmó.

El Ejecutivo promulgó el Decreto N° 8894 por el cual se actualiza el monto previsto en los artículos 5 y 22 de la Ley N° 60/1990 de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero y sus modificaciones, aumentando el monto de US$ 5 millones a US$ 13 millones para acceder a los beneficios de la citada ley. El monto de potenciales proyectos beneficiados por la Ley 60/90 aumentó US$ 8 millones.

Consideraciones del decreto sobre incentivos fiscales

El Decreto justifica este aumento, señalando que dado que el monto original representa actualmente apenas 0,01% del PIB. Añaden que la medida se adoptó conforme a la indexación de los montos al Índice de Precios al Consumo que permite actualizar los valores según el nivel inflación.

En 2022, el aporte de las industrias al PIB fue de 19,8% y se espera que en el presente año crezca 2%. En cuanto al empleo, el sector concentra el 10,6% de la población ocupada, esto es 372 mil personas. En el mismo periodo, las exportaciones de las manufacturas de origen agropecuario e industrial representaron el 38% y 15%, respectivamente.