Caja Fiscal acumula déficit del 31%

Los datos dan cuenta que al mes de febrero la Caja Fiscal recibió en concepto de aporte G. 523.144 millones (US$ 72,1 millones) y se pagó beneficios por G. 753.769 millones (US$ 103,9 millones), lo que arrojó como resultado un déficit de G. 230.625 millones (US$ 31,8 millones).

El saldo negativo equivale a -31% de diferencia entre el aporte y los gastos realizados en el primer mes del año, que en su mayor parte se financia con recursos del Tesoro provenientes de la recaudación de los impuestos pagados por la ciudadanía y, en menor medida, con los fondos de los sectores superavitarios.

Hacienda estima que este año el déficit representará más de US$ 300 millones, atendiendo que el año pasado cerró en US$ 210 millones y va creciendo cada ejercicio fiscal.

Situación crítica de la Caja

El senador Stephan Rasmussen (PQ), miembro de la Comisión Especial para el estudio de la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, dijo a ABC que las autoridades de Hacienda señalaron en la reunión llevada a cabo el último martes, que la Caja Fiscal tiene actualmente una reserva de US$ 500 millones, que son principalmente del sector de funcionarios, pero que estos recursos se agotarían en 2027.

El legislador señaló que la referida institución está en una situación crítica y, por ello, en la Comisión Especial decidieron escuchar a todos los sectores involucrados por separado.

Además, indicó que el Ejecutivo, a través de Hacienda, propone en la reunión la conformación por ley de una comisión nacional para discutir el tema y tomar las decisiones que correspondan para hacer sostenible la caja.