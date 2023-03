Aumento para docentes costará US$ 72 millones

La cartera fiscal ya tiene listo los recursos para empezar el próximo lunes 27, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), a pagar los salarios públicos correspondientes al mes de marzo.

Ese primer día cobrarán los funcionarios administrativos, el personal de salud y jubilados de la Caja Fiscal; el martes 28, policías y militares; y el miércoles 29, los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales.

Los docentes del MEC, del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) recibirán un aumento del 8%, que corresponde a la primera parte del total previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), aunque el monto de este mes se destina íntegramente como aporte a la Caja Fiscal.

Esta primera cuota representará unos US$ 36 millones y la segunda, que está prevista abonar a fines de julio, otros US$ 36 millones, alcanzando un total de US$ 72 millones que se cubrirán con recursos provenientes de la recaudación de impuestos. En principio, se había manejado un costo de US$ 80 millones, pero al pasar de enero a marzo el pago se redujo el monto.

La suba salarial prevista para los docentes es la última contemplada como parte del acuerdo firmado en 2017 con los gremios del sector y el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (ANR).

Según habían señalado las autoridades de Hacienda durante el estudio del proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso, con este incremento se da por finalizado el compromiso asumido para alcanzar el salario básico profesional del docente.

Los que ya cobraron en enero

Los docentes se sumarán, de este modo, a los militares y policías, así como a los gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, que ya recibieron en enero la primera parte del aumento salarial del 11,4% contemplado en el PGN, por la variación del sueldo mínimo. En tanto, el segundo tramo también lo recibirán a fines del mes de julio.

El sueldo de estos sectores están atados a la variación del salario mínimo legal, por lo que al aumentar en un 11,4% en julio del año pasado, la escala salarial se actualiza en este mismo porcentaje en el presente ejercicio.