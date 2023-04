Tributación recaudó en marzo 15,3% más

El informe menciona que en marzo recaudaron en efectivo G. 1,4 billones (US$ 203 millones) y en compensaciones con créditos fiscales, G. 95.396 millones (US$ 13 millones).

El monto total recaudado en efectivo y créditos fiscales supera la suma de G. 1,5 billones (US$ 216 millones), que representa un superávit de 15,3% con relación a marzo de 2022.

La SET señala que la recaudación mostró una notable mejoría y con los resultados logrados en el tercer mes del año, el monto acumulado en lo que va del año asciende a G. 4,1 billones (US$ 577,8 millones), que implica un incremento de G. 456.066 (US$ 63,5 millones), que equivale a 12,4% con respecto al mismo periodo de 2022.

Además, señala que con la recaudación total acumulada de los primeros tres meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los dividendos y a las Utilidades (IDU) e impuesto a la renta personal (IRP) explican, en mayor medida, la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

El IDU aportó G. 257.343 millones (US$ 35,8 millones), que representa un aumento de 25,8% comparando con el año pasado; el IVA G. 2,6 billones (US$ 367,6 millones), o sea 18,7% más; y el IRP G. 317.845 millones (US$ 44,2 millones), 8,4% más.