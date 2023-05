Detectan la descarga indebida de combustible en tanque de gasolinera

En la jornada de ayer se viralizaron en redes imágenes de playeros de una estación de servicios del emblema Petrobras cuando cargaban combustible aparentemente de origen ilegal a los tanques del local, para su posterior venta a los clientes. La gasolinera se encuentra ubicada en avenida 5° esquina Yegros.

Los representantes del emblema son Erio Augusto Mathias S y José Otavio Alves de Souza, conforme se reporta en el portal de la Dirección Contrataciones Públicas (DNCP).

Lea más: Irregularidades en carga de combustibles: ¿dónde puedo denunciar?

Al respecto, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, indicó que tras conocer del caso, un equipo técnico del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) acudió al sitio para verificar la calidad de los productos y la planilla donde se reporta la descarga de los mismos en los tanques, así como la posterior venta.

El citado registro es el documento en el que todas las gasolineras están obligadas a anotar cada carga de combustible que reciben de los camiones cisternas, que deben ser exclusivamente del emblema con el cual operan. Este informe sirve para control de stock y cruzar con datos de la importación (justamente para controlar que sea legal y seguro).

Si existe falencias, se puede presumir que la gasolinera vende productos de procedencia ilegal.

En el caso fotografiado, se observa que el camión no es cisterna, no tiene ningún logo y el producto se descarga de bidones de plástico. Esto no se ajusta a las reglas del proceso de refinación, importación, distribución y comercialización de los derivados del petróleo están estipuladas por Decreto N° 10911/2000. La sanción a la que se expone el operador es la cancelación de su registro (art. 22 del citado decreto).

Petrobras dice que no se alteró la calidad

ABC contactó con la representación de Petrobras en Paraguay, que respondió vía comunicado lo siguiente: “Ante una denuncia en redes sociales respecto a manipulación de producto en una de sus estaciones de servicios, Petrobras informa que ha aplicado de forma inmediata el protocolo de gestión de calidad y operación en estaciones de servicios, a fin de dar una respuesta rápida y transparente a sus clientes y al público en general”.

Lea más: Venta de combustible que apeligra vidas, en las narices de autoridades

Siguió diciendo que “de manera a asegurar la calidad de los combustibles, el laboratorio móvil de la empresa procedió a verificar el producto en cuestión y constató que todo estaba en conformidad con la normativa vigente y con los estándares de calidad de la marca. No obstante, se detectó una situación de manejo inadecuado del producto por parte del personal de la estación a consecuencia de un tema logístico, la cual fue observado y corregido con el operador de la estación. Petrobras está comprometida con la calidad de sus productos y es por ello que trabaja bajo rigurosos procesos y normas de gestión de calidad”.

La firma no aclaró si haría una investigación interna referente a las circunstancias del hecho denunciado o si aplicaría sanciones.