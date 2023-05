Hacienda transfirió más de G. 582.000 millones a municipios y gobernaciones

En el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, el Ministerio de Hacienda transfirió un total de G. 582.929 millones a los gobiernos municipales y departamentales, de acuerdo con datos de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF).

Las Municipalidades recibieron recursos entre enero y abril por valor de G. 297.417 millones, en tanto que las gobernaciones por G. 285.512 millones. Los montos transferidos incluyen los Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que en el caso de los Municipios fueron por G. 76.955 millones del Fonacide y G. 178.559 millones de Royalties; en tanto que para las gobernaciones fueron G. 65.728 millones de Royalties y G. 25.592 millones del Fonacide.

Recursos del Tesoro

Además, al cuarto mes del año las Gobernaciones recibieron transferencias provenientes de los impuestos, es decir, de Fuente 10 Recursos del Tesoro, por un total de G. 147.779 millones. Las transferencias de recursos financieros a los gobiernos subnacionales, en el periodo fiscal 2023, están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la Ley N° 7050/2023 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2022″, y su Decreto Reglamentario N° 8759/2023.

Desde Hacienda aclaran que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

El informe que obra en la página web de la cartera fiscal da cuenta que las 17 gobernaciones recibieron los recursos, en tanto que de las 263 municipalidades, 237 recibieron los fondos y 26 están pendientes porque no presentaron aún sus respectivos informes de rendición de cuentas u otro requisito establecido en la ley.

Más de US$ 25 millones que Asunción no puede recibir

El municipio que lleva récord en incumplimiento, es la municipalidad de Asunción que desde el 2014 no puede recibir estos recursos a causa de incumplimientos establecidos en la Ley. A más de G. 183.138 millones (US$ 25,3 millones al cambio vigente) ascienden los fondos acumulados que corresponden a la Municipalidad de Asunción en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar, que no puede recibir, según los datos manejados en el Ministerio de Hacienda.

La municipalidad no recibe estos fondos, que cada mes son transferidos por Hacienda a los demás gobiernos subnacionales, porque no cumple con las disposiciones legales, entre ellas, la transferencia del 15% de la recaudación del impuesto inmobiliario para los municipios de menores recursos.

La Municipalidad de Asunción había solicitado implementar un plan de pagos para saldar un año de deudas en el impuesto inmobiliario a cambio de recibir transferencias de royalties y Fonacide, pero la propuesta fue rechazada por el Ministerio de Hacienda.