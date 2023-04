Hacienda rechaza plan de pago de la Municipalidad de Asunción

Los técnicos de Hacienda explicaron que el dictamen de la Abogacía del Tesoro concluyó que, conforme a las normas vigentes, no será factible otorgar la facilidad de pago solicitada por la comuna capitalina por un solo periodo.

Señalaron que la deuda se acumuló debido a una cuestión extraordinaria, atendiendo la acción de inconstitucionalidad que presentó la municipalidad, por lo que consideran necesaria una ley especial que contemple el referido plan de pagos.

La comuna de Asunción, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), en febrero último planteó a Hacienda un plan de pagos fraccionado para saldar un año de deudas, de los ocho que tiene, en materia de impuesto inmobiliario, de tal manera a recibir las transferencias de recursos del Tesoro para invertirlos en obras, mobiliario y alimento escolar, según indicaron en su momento.

La municipalidad no percibe estos fondos porque desde 2014 no cumple con las disposiciones legales, como la transferencia del 15% de la recaudación del impuesto inmobiliario para los municipios de menores recursos, que establece la Constitución Nacional.

Los datos manejados en la cartera fiscal indican que a más de G. 183.138 millones (US$ 25,3 millones) ascienden los fondos acumulados que corresponden a la Municipalidad de Asunción, en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar, que no pueden ser transferidos porque no cumple con el referido requisito legal.