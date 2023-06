Copaco agoniza, pero debe G. 32.000 millones por “premio” a jubilados

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) continúa con el viejo esquema de “premiar” a los funcionarios que se jubilan, con una compensación por los años de servicios. Pero ante la falta de recursos ya está adeudando G. 32.000 millones a los empleados retirados, monto que sería mucho más si se siguen procesando las carpetas de todas las solicitudes.

Este desembolso obligatorio se estableció en el artículo 78 del contrato colectivo de trabajo entre la compañía estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) y señala: “Cuando el trabajador se acoja a la jubilación ordinaria o extraordinaria, Copaco lo compensará con el equivalente al 50% del último salario por cada año de servicio”.

Dicho documento fue homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a través de la resolución N° 5891/16 y ante la falta de pago, la Copaco está recibiendo una lluvia de demandas para que pague el “premio”.

Lea más: Deuda de Copaco a sus proveedoras ya llega a más de US$ 26 millones

Copaco: Hasta presidente de la estatal demandó

Incluso el propio presidente de la estatal, Sante Vallese, demandó a la estatal que dirige, para embolsarse un millonario premio (ver facsímil). La querella fue presentada ante el Juzgado en lo Laboral, para poder cobrar G. 543 millones a la estatal como compensación de jubilación.

En este sentido, Vallese quiere que se le calcule este “premio” sobre su dieta como presidente de la estatal, que es de G. 32,5 millones. Vallese ingresó en Copaco en 1989 y el plazo de su jubilación corrió desde junio del año pasado, por lo que pretende percibir el millonario monto mencionado por sus 33 años de servicios.

El absurdo premio continúa pese a que la Copaco actualmente no tiene recursos ni para pagar en fecha los salarios, a sus proveedores, ni al IPS. Mientras tanto, Vallese se mantiene en silencio sobre la demanda que presentó en contra de la compañía que administra.

Lea más: Copaco, al borde de la bancarrota, ahora gestiona millonario préstamo

Pérdidas y deudas de Copaco

Copaco registra una pérdida de más de G. 188.000 millones (US$ 26,1 millones al cambio actual) hasta diciembre del año pasado, de acuerdo con los datos y este balance sigue sin aprobarse por la asamblea general de accionistas de la estatal, justamente por algunas inconsistencias. Asimismo, la estatal ya acumuló una deuda de G. 193.076 millones (US$ 26,7 millones) a sus proveedoras, que no se sabe cómo pagarán, ante la falta de recursos.

Los compromisos pendientes de pago de la administración de Sante Vallese incluso abarcan contratos que datan del 2017. En teoría, Vallese en 10 días más presentará un plan de mejora a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP), pero según los funcionarios, tuvo cinco años para hacer algo por la compañía, pero no se observa mejoría.

Lea más: Remate de inmuebles de Copaco es para pago de obligaciones, según síndico

¿Préstamo para pagar premio?

La Copaco está gestionando un millonario préstamo de G. 25.000 millones, a través de la modalidad de un fideicomiso, supuestamente para poder cumplir con algunas deudas a sus proveedores. Sin embargo, los funcionarios de la estatal sospechan de que este empréstito se quiera utilizar en el pago de los premios a los jubilados, incluyendo el reclamo de Vallese.

La empresa pública pidió cotizaciones a varias entidades bancarias y solo una (Banco Continental) elevó una propuesta de constitución del fideicomiso, con la condición de que la estatal otorgue como garantía sus ingresos.