Destacan gran interés de inversionistas por bonos soberanos

El mercado internacional se mostró muy interesado en los bonos soberanos emitidos por Paraguay, recibiendo una demanda seis veces mayor a lo ofrecido, que fue de US$ 500 millones, destacó el viceministro de Economía, Roberto Mernes, en conferencia de prensa.

“Esto demuestra el gran apetito que poseen los inversionistas internacionales, principalmente aquellos provenientes de Europa, Asia y todo el continente americano”, añadió.

A pesar de la coyuntura internacional, Paraguay ha realizado la emisión de un nuevo Bono Soberano de US$ 500 millones con vencimiento en el año 2033. El mismo se compone por una parte de US$ 430 millones que serán destinados a financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 y por otra parte de US$ 70 millones que corresponden a la administración de pasivos del bono (repago de deudas), con vencimiento en el año 2026, el cual al año 2022 tenía un saldo de US$ 527 millones y con esta operación queda en torno a los US$ 450 millones.

Lea más: ¿Qué es un bono soberano? ¿Por qué se emiten y qué reflejan sus tasas?

Rendimiento favorable del Indicador de Bonos

En otro momento de la conferencia, el viceministro Mernes explicó que el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI – por sus siglas en inglés) del país ha demostrado consistentemente un rendimiento favorable en comparación al promedio de América Latina y otros países de la región, estando por debajo del promedio lo cual refleja la solidez y estabilidad de la economía paraguaya.

“Este hecho ha generado confianza en los inversionistas, quienes ven a Paraguay como un destino atractivo para sus inversiones en bonos de países emergentes. “La posición favorable del EMBI es un indicativo de confianza en la gestión económica del país y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras”, dijo el viceministro.

Respecto a la emisión reciente, expresó que nuestro país obtuvo la tasa más baja en comparación a otros Soberanos que han salido al mercado internacional en los últimos meses y que poseen una calificación crediticia parecida a la del país o inclusive son nivel grado de Inversión. “Este apetito por parte de los inversionistas refleja la confianza en la solidez y el compromiso del país con la disciplina fiscal y el crecimiento”, expresó.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez concretó la sexta emisión internacional, que suman US$ 3.800 millones . El primer cuatrimestre se cerró con una deuda pública de US$ 15.444,4 millones, lo que representa 34,3% del producto interno bruto (PIB).