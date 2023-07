Bonos del Tesoro: Hacienda colocará en el mercado local saldo de G. 157.000 millones

La cartera de Hacienda tiene aún disponibles bonos del Tesoro por un monto de más de G. 157.652 (US$ 22,2 millones al cambio presupuestado), autorizados por ley de Presupuesto General de la Nación (PGN).

En Hacienda informaron ayer que la subasta de este remanente de bonos sería programada para el próximo mes de agosto y para setiembre, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

La cartera ya colocó en el mercado local, de febrero a junio, bonos por G. 802.074 millones (US$ 113 millones) y con la prevista para los siguientes dos meses, completaría un total de US$ 135,2 millones en el mercado local.

A nivel internacional, por otra parte, a fines de junio adjudicó US$ 500 millones, compuestos de la siguiente manera: US$ 430 millones, autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones, autorizados por ley de administración de pasivos.

A que se destinan los bonos

Los US$ 430 millones serán utilizados para financiar el presupuesto vigente y US$ 70 millones fueron destinados a la recompra de bonos con vencimiento en 2026.

Mediante esta última operación, la deuda que deberá ser pagada en 2026 se redujo a US$ 450 millones y, según Hacienda, otorga mayor margen de maniobra al gobierno y reduce la carga de corto plazo.

Con este sistema de combinar lo autorizado por ley de presupuesto y ley de administración de pasivos, para salir al mercado internacional con un mínimo de bonos requerido de US$ 500 millones, le permitió a Hacienda quedarse con un saldo para su colocación en el mercado doméstico en ese segundo semestre del año.

El presupuesto autoriza a emitir este año poco más de G. 4 billones (US$ 565,2 millones) en el mercado local e internacional, para financiar los proyectos de inversión y pagar los vencimientos de la deuda pública.

La ley de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas, por su parte, le permite a la cartera fiscal emitir bonos para realizar operaciones de rescate o canje anticipado de la deuda.

Bonos que están en circulación

Los datos de Hacienda dan cuenta de que desde el 2017 a junio del presente ejercicio, los bonos que están en circulación en el mercado local ascienden a más de G. 4,4 billones (US$ 610 millones) y están en poder de bancos y financieras, principalmente.

En el mercado internacional, sin embargo, ya se emitieron desde el año 2013 hasta el presente ejercicio bonos soberanos por un valor de US$ 7.186 millones.

Sumado a los bonos, los préstamos de organismos financieros internacionales y la inversiones a través de la ley de llave en mano, la deuda pública total al mes de mayo alcanza US$ 15.475,9 millones, que equivale a 34,4% del PIB.

De este total, a la administración central le corresponde US$ 13.806,9 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.669,1 millones (3,7% del PIB), pero esta parte de la cuenta también tiene garantía soberana del Tesoro, según el informe de Hacienda.