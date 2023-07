Deuda pública: se mantiene en 34,4% del PIB

El informe de Hacienda da cuenta que la deuda externa se situó en US$ 13.611,2 millones y la deuda interna en US$ 1.864,4 millones, totalizando al cierre del mes de mayo US$ 15.475,9 millones, lo que representa 34,4% del PIB.

La cifra es levemente inferior a la registrada en abril último, cuando el total alcanzó US$ 15.486,3 millones, lo que equivale al 34,4% del PIB (el monto fue ajustado, ya que inicialmente el informe al mes de abril contemplaba como saldo US$ 15.444,4 millones, 34,3% del PIB).

El nivel de endeudamiento incluye los compromisos asumidos por las instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas, a través de emisión de bonos y contratación de préstamos de organismos financieros internacionales.

A la administración central le corresponde US$ 13.806,9 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.669,1 millones (3,7% del PIB), pero esta parte de la cuenta también tiene garantía soberana del Tesoro.

En los últimos cinco meses del año el endeudamiento público aumentó US$ 422,2 millones en total, a lo que se sumarán posteriormente los bonos colocados en junio por unos US$ 500 millones.

Los recursos obtenidos de esta emisión títulos de deuda irán para “bicicletear” la deuda y para cubrir los gastos presupuestados, principalmente inversiones en obras.

La deuda es sostenible, dice Hacienda

Hacienda sostiene que el nivel de deuda alcanzado a mayo del 34,4% se considera sostenible para las finanzas públicas del país y es uno de los niveles más bajos en comparación a los países de la región y al promedio de deuda pública de las naciones latinoamericanas, tales como Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, y otros.

La cartera señala que la mayor parte de la deuda pública, el 90,8%, se encuentra denominada en dólares estadounidenses debido a que desde el año 2013 se realizaron emisiones en los mercados internacionales de títulos de deuda del Tesoro nacional denominados en dólares estadounidenses.

Explica que a mayo último los bonos soberanos suman US$ 5.833,6 millones y representan el 42,3% de la deuda pública de la administración central.

Asimismo, añade, que gracias a las operaciones llevadas a cabo en el mercado financiero doméstico el 8,2% de la deuda pública está denominada en moneda local.

Con respecto a las tasas, el informe indica que el 65% de la deuda pública, US$ 8.967,9 millones, fue contraída a tasas de interés fijas mientras que el 35%, US$ 4.839 millones, fue contratada a unas tasas de interés variables, indica el informe de la cartera económica.