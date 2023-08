Paraguayos que ni usan la ruta PY02 pagan por duplicación de la carretera

Durante los 30 años de concesión de la ruta PY02, a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), el consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A, esta última del senador Luis Pettengill, percibirá unos US$ 1.700 millones por operar y mantener la citada carretera, por lo que se convierte en la ruta más cara de la historia del país.

Esto sin incluir las “obras complementarias” o “compensaciones” que se vienen agregando al contrato del consorcio, que hasta la fecha ya tiene cuatro adendas.

Cuando se adjudicó la concesión en 2016, el Gobierno de Horacio Cartes informó que la duplicación de 149 km de la carretera, desde Ypacaraí hasta el inicio de la concesión de Tape Porã (Dr. Juan Manuel Frutos), se iba a financiar con la recaudación del peaje en un 60% y con aporte estatal el 40% restante .

Sin embargo, esto en la práctica no se cumplió, pues hoy más del 60% de la inversión se financia con los aportes del Estado y no del peaje, es decir, la mayor parte de la inversión se cubrirá con los impuestos de todos los paraguayos, que en algunos casos, ni siquiera utilizan la ruta.

Así lo confirmó ayer a este diario el ingeniero Francisco Javier Recalde, jefe del Departamento de Proyecto Viales del MOPC, quien señaló que ni siquiera con la triplicación del precio del peaje en Ypacaraí, que regirá desde hoy, se podrá cambiar esta situación.

Se debe pagar US$ 80 millones al año a Rutas del Este, pero se recaudará solo US$ 28 millones

Esto porque según dijo, actualmente se está recaudando US$ 14 millones en los dos puestos (Ypacaraí y Nueva Londres) y que con la triplicación de la tarifa en Ypacaraí llegarán a solo US$ 28 millones, aproximadamente. Sin embargo, a Rutas del Este se le tiene que pagar unos US$ 80 millones anuales durante 15 años por la financiación, operación y mantenimiento de la vía.

Según Recalde, el problema que se tiene actualmente es que no se está llegando al tráfico previsto en los estudios que realizó el MOPC, por lo que esta situación está afectando financieramente a la APP, por lo que el Estado necesariamente tendrá que aportar cifras millonarias para cubrir los pasivos.

Sin embargo, hay sospechas de “fuga” en la recaudación de los peajes, cuyo cobro está en manos de Rutas del Este, grupo que sigue sin responder las consultas.

Fondos van a fideicomiso

Para el pago de las obligaciones de la APP de ruta PY02 a Rutas del Este se había creado un fideicomiso, que es administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), donde se depositan lo recaudado en los dos peajes (Ypacaraí y Nueva Londres) y el aporte estatal para pagar las obligaciones a Rutas del Este. Según el ingeniero Recalde, este año el Estado aportará US$ 88 millones al fideicomiso, para cubrir las obligaciones del 2024, pues un año antes el fideicomiso tiene que tener los recursos a ser desembolsados a Rutas del Este.

Lo que se pagará al consorcio

Según había ofertado el grupo de Sacyr, Ocho A y Mota Engil (que cedió sus acciones a Ocho A, de Luis Pettengill, luego de abandonar el país), la empresa debía percibir del fideicomiso tres pagos en el marco de la duplicación de la ruta PY02, que sumarán unos US$ 1.700 millones. Pero a través de una adenda permitieron que ya se le comience a pagar por los tramos utilizables.

En este sentido, la empresa estará cobrando US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo percibirá este desembolso dos veces al año, por un período de 15 años, una vez entregado los tramos utilizables. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones.

Además, el consorcio estableció el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará una erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones).

A los pagos por inversión y disponibilidad (PDI y PPD) hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años, que también debe percibir cuando concluya la duplicación (dependen del tránsito).

Beneficios a firma de Senador

El consorcio Rutas del Este fue beneficiado con cuatro adendas al contrato durante este gobierno, lo cual se debería a la amistad que tienen Luis Pettengill, dueño de Ocho A, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pettengill incluso es actualmente senador del Partido Colorado. Por ejemplo, en la adenda 2, el MOPC autorizó una llamativa compensación de US$ 6,9 millones al grupo.