Habría vinculación de “el croata” con el negocio de la fuga de dólares

Tras la detención del financista Ivo Rojnica y sus socios por la Justicia Argentina por una causa de lavado de dinero vinculado al cartel de Sinaloa también saltó a la luz, los negocios que mantenía este grupo en nuestro país, entre ellos Negocios Bursátiles NB Casa de Bolsa.

Además Rojnica considerado el “Rey de la Cueva”, de las operaciones de cambios informales en Argentina está bajo la lupa de las autoridades de dicho país por supuestos esquemas de operaciones especulativas con el dólar blue, que llevaron la cotización en el cambio informal a valores cercanos a los 1.000 pesos, mientras que el cambio oficial estaba a 365,50 pesos.

Fuga de divisas

Según agentes del sector de casas de cambios, la fuga de divisas al vecino persiste debido a la libre operación de los cambistas informales en nuestro mercado.

Emil Mendoza, titular de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay explicó que una reciente encuesta reveló que en todo el país operan unos 900 cambistas en la calle, cuando en el mercado formal están habilitados solo 25 empresas. Estos cambistas pueden movilizar alrededor de US$ 50.000 por día cada uno, o sea US$ 45 millones en conjunto, y alrededor de US$ 13.500 millones en un año, todo esto fuera del circuito financiero en “negro”.

El titular del gremio de cambistas advirtió que esta operativa sigue creciendo porque este a su vez financia el ingreso de mercaderías de contrabando. “Es preocupante por los montos millonarios que mueven estos esquemas y que además distorsionan el mercado de cambios local” , alertó.

Y en este esquema, agentes del sector no descarta una vinculación de los negocios de Rojnica con la fuga de dólares. Señalan que en este caso, se requiere que previamente ese dinero ingrese al sistema financiero o bursátil mediante intercambio de mercaderías, donde el esquema utilizado es la sobre facturación de la importación. Y por otro lado, también despierta dudas y alertas la vinculación de “el croata” con el narcotráfico y el cartel de Sinaloa.

“Realmente llama la atención que a nivel local, las autoridades aún no hayan avanzando con la investigación penal”, expresó a su vez Mendoza.

SIV indaga operaciones

Desde la Superintendencia de Valores (SIV) informaron que están investigando desde hace un tiempo las operaciones de NB Casa de Bolsa, como también de sus accionistas, para ver las acciones y procesos a aplicar para resguardar el mercado bursátil. En esta etapa investigativa, la CNV indaga sobre las operaciones realizadas por la casa de bolsa, las conexiones y relaciones de la misma con otras entidades y personas, la identificación de los propietarios, la evaluación del impacto de la situación actual de la casa de bolsa en el mercado financiero.

NB Casa de Bolsa fija domicilio en el piso 8 de la Torre 3 del World Trade Center. Sus principales accionistas son Ivo Rojnica y Agustín Estrada Palomeque con el 40% de participación cada uno. Su inscripción en el mercado de valores se dio en 2021, pero la constitución de la sociedad fue en 2014.

Fiscalía en contacto con sus pares

Consultado sobre este caso al fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán confirmó que la unidad a su cargo está en contacto con sus pares de Argentina desde que se concretó la detención de Ivo Rojnica y sus socios. Sin embargo, hasta ahora no se ha abierto una investigación local respecto al tema.

Ivo Rojnica, el financista conocido como “El Croata”, fue detenido el martes último en Argentina por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa vinculada a presunto lavado de activos vinculado a un cartel de narcotraficantes. En una serie de operativos realizados por en conjunto por la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Aduana, también fueron detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque.

Además de lavado de dinero, el croata fue sindicado por el ministro de Economía argentino Sergio Massa, como uno de los principales especuladores por maniobras monetarias que hicieron disparar la cotización del dólar blue y que a la vez tendrían conexión con la compra masiva de dólares en Paraguay