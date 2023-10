Asesor de Itaipú confundió a manifestante con imputado por incendio en Colorado Róga

El economista y ex conductor de El repasador, José Luis Rodríguez Tornaco, viceministro de Industria durante la presidencia de Horacio Cartes, y actual asesor de Comunicación Social en Itaipú, publicó en su cuenta de X (ex Twitter), @tornacojoseluis, que “luego que una senadora amenazara com un Marzo paraguayo ... infiltrados que no rindieron en Itaipu ... que ya quemaron Colorado Roga ... .aparecen violentando una marcha pacífica mientras hijos de líderes sindicales amenazan de vuelta con Marzo Paraguayo!!...une con flecha!!” (sic).

La publicación estaba acompañada de capturas de pantallas; en una mostraba a los imputados por la quema de la sede de Colorado Roga, Pedro Areco y Luis Martínez (con tapabocas), y en las otras, capturas de videos de la movilización de ayer, en la que se le ve a un joven, con gorro gris y bandera sobre la espalda, dando a entender que se trataba de la misma persona.

También una captura de lo publicado en X por Radio Ñanduti, en la que el vocero de los desvinculados, Luis María Riveros, señala que la represión sufrida ayer por los manifestantes en inmediaciones de Mburuvichá Róga puede desembocar en un nuevo marzo paraguayo.

Desvinculado de Itaipú responde y dice no ser Pedro Areco

Sin embargo, el joven Richard Brandell se puso en contacto con ABC y denunció que Rodríguez Tornaco usó su foto diciendo que se trataba de un infiltrado en la manifestación. “En relación a la publicación del Sr. Tornaco, donde dice que un tal Pedro Areco participó de la manifestación de Itaipú, usó mi foto, soy el de la foto, soy uno de los desvinculados injustamente, estoy en el sector de la guardia”, dijo Brandell.

Añadió que luego de la desvinculación masiva realizada por Itaipú de los seleccionados mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, participa por primera vez en manifestaciones. “Nunca antes en mi vida fui a manifestaciones, ahora nomás porque fue injusto lo que hicieron con nosotros. Yo no tengo nada que ver con eso que dice ese señor”, insisitió.

Dijo además que no descarta demandar a Rodríguez Tornaco por usar, de manera indebida, su foto, endilgándole una acción que él no realizó y tratando de manchar la protesta de los descontratados.

La publicación del asesor de Comunicación Social de Itaipú a la quese refiere Brandell fue hecha el jueves 16 de octubre, a las 4:56 pm, y lleva a la fecha más de 23.000 reproducciones, según X.

Rodríguez Tornaco, en su intento por asegurar su cargo, al ingreso sin concurso alguno, también habló en medios de comunicación sosteniendo la misma versión publicada en sus red social.