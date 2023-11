Deuda pública: al mes de setiembre se pagó US$ 1.193 millones

El informe sobre deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente a setiembre, da cuenta que en dicho mes se pagó a los acreedores US$ 195,6 millones, que implica un incremento del 28,9%.

Los datos indican que en enero se abonó US$ 251,5 millones, en febrero US$ 71,8 millones, en marzo US$ 145 millones, en abril US$ 127,2 millones, en mayo US$ 129,1 millones, en junio US$ 70 millones, en julio US$ 116 millones y en agosto US$ 87,4 millones.

Lea más: Deuda pública: Pago de intereses aumentó 40,9%

El MEF menciona que el servicio acumulado de la deuda de la administración central fue de US$ 955,6 millones y alcanzó el 2,2% del PIB a septiembre de 2023. “El servicio de la deuda correspondiente a los bonos va aumentando ligeramente a causa de los intereses que son pagados por los bonos soberanos emitidos”, añade.

Además, señala que en enero de este año se amortizó completamente el bono 2023, por esta razón el servicio de la deuda, compuesto de amortización e intereses, es mucho mayor en comparación a años anteriores.

Lea más: Paraguay y la atracción de inversionistas extranjeros por títulos soberanos en guaraníes

En lo que respecta a la administración descentralizadas, el informe indica que el servicio acumulado de la deuda fue de US$ 237,9 millones y alcanzó el 0,54% del PIB a septiembre de 2023.

En cuanto a los intereses para la administración central ascienden a US$ 509,96 millones y para la administración descentralizada US$ 60,67 millones. “El pago de los intereses ha ido aumentando a lo largo del 2023 debido a la suba de la tasa de interés internacional Sofr”, expresa el informe.