En lo que va del 2023, Itaipú transfirió 28% más que el año pasado al Estado paraguayo

En lo que va del 2023, Itaipú remesó cerca de US$ 450 millones al Estado paraguayo, mientras que el año pasado envió la US$ 351 millones, que arroja una diferencia de aproximadamente US$ 99 millones más este año, es decir un crecimiento del 28% respecto a lo transferido de enero a octubre del 2022.