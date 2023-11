Déficit fiscal anualizado asciende a 3,20% del PIB

El informe fue expuesto a través de una conferencia de prensa virtual realizada desde el Viceministerio de Economía y Planificación, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El director Política Macrofiscal, Rolando Sapriza; y el director de Gobierno Abierto, Felipe González, explicaron los detalles del informe que resume la coyuntura económica, los ingresos alcanzados, los gastos realizados, las inversiones en obras ejecutadas y el resultado fiscal.

Los ingresos totales (tributarios y no tributarios) presentan una variación acumulada del 4,6%, pasando de G. 33,0 billones (US$ 4.417 millones al cambio vigente) a G. 34,5 billones (US$ 4.618 millones); dentro de este grupo la recaudación impositiva se incrementó en 5,2% y por royalties y compensaciones 21%.

Lea más: PGN 2024: Ejecutivo pide a la comisión bicameral programar el déficit adicional

En cuanto al gasto, el informe señala que aumentó 14,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de G. 32,1 billones (US$ 4.297 millones) a G. 36,6 billones (US$ 4.899 millones) , lo que obedece al incremento en las remuneraciones destinadas a la atención de educación, salud y seguridad.

Aumentan las prestaciones sociales

También de las prestaciones sociales por el pago de las jubilaciones y los programas sociales como adultos mayores y programa Tekoporá.

“En términos acumulados se observa una desaceleración del gasto con respecto a meses anteriores”, destaca el informe del MEF.

En este grupo, los directores del MEF hicieron hincapié en que la rigidez del gasto representa un porcentaje cada vez mayor de los ingresos totales, a octubre equivale al 79% de los ingresos totales, lo que implica unos G. 27,2 billones (US$ 3.641 millones).

Lea más: Ley de medidas extraordinarias: déficit se situará por encima del tope para casos de emergencia

Dentro de los gastos rígidos, los servicios personales o gasto salarial se llevaron el 67% de los ingresos tributarios, es decir que de cada G. 100 que la gente paga en impuestos G. 67 se destinan a remuneraciones y otros beneficios del personal.

Según el informe, ese 66% se distribuye de la siguiente manera: 26% educación, 12% salud, 14% policías y militares, 15% administrativos.

Inversión en obras y déficit fiscal

Las inversiones en obras de infraestructura, por su parte, cayeron 22,4%, pasando de US$ 866,2 millones registrados el año pasado a US$ 672,5 millones en el presente periodo, representando el 2,2% del PIB.

El informe indica que el mes de octubre cerró con déficit de US$ 962,5 millones, lo que representa 2,22% del PIB, en tanto el resultado operativo nuevamente fue negativo de US$ 290 millones, 0,67% del PIB.

Lea más: PGN 2024: Gobierno presentó ante la comisión bicameral su nuevo plan de convergencia fiscal

Con este resultado, el déficit fiscal anualizado asciende a 3,20% del PIB, “que representa una mejora con respecto a los meses anteriores”, añade.

El saldo rojo, sin embargo, se situará al final del año en 4,1% del PIB, luego de que el Tesoro pague las deudas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas farmacéuticas y constructoras.