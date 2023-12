No debe aceptarse que la deuda sea garantía, porque ni se sabe cuánto es

“Mal podemos aceptar la existencia de una supuesta deuda (paraguaya, en Yacyretá) que pueda ser hábil para garantizar el problema de la Argentina, que tiene con el juicio que se le ha iniciado con la firma demandante Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)”, señaló el excontralor general de la República, Octavio Airaldi.

Recordó que en el 2007, cuando él estaba al frente de la Contraloría General de la República (CGR), él y su equipo habían intentado hacer un estudio de la cuantía de la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), específicamente de la parte de la deuda paraguaya. “Pero no lo pudimos hacer, no terminó la auditoría porque no tuvimos la suficiente colaboración de parte de la EBY Argentina”, indicó.

Recalcó que no pudieron realizar el trabajo por falta de documentación, necesaria para definir la cuantía de la deuda de Yacyretá, especialmente con el Tesoro Argentino. “Porque más del 90% de la deuda era directamente con el Tesoro Argentino. Bueno, y no pudimos”, reiteró Airaldi.

Posteriormente, ninguna de las autoridades de la Contraloría que le sucedieron, intentó seguir esa línea de investigación y hasta hoy no se definió ni se comprobó con una auditoría la cuantía de la deuda. “Solamente se tienen balances, pero totalmente unilaterales de parte de las autoridades de la EBY argentina y hablan de 4 mil millones de dólares. Pero la EBY, lado paraguayo, discute esa supuesta deuda porque la Argentina fue la mayor consumidora de la energía a precio vil, o sea, con tarifas por debajo del costo de producción de la energía”, detalló el excontralor.

Sostuvo entonces Airaldi, que en esa demanda perdidosa que decretó una jueza del Estado de Nueva York, no se sabe con certeza quién introdujo la posibilidad de que la supuesta deuda que tiene Paraguay pueda garantizar en parte lo exigido por esa sentencia en el juicio del YPF.

Además, añadió que el Estado paraguayo no recibe lo que le corresponde por territorio inundado, ni una tarifa justa de la energía producida.

Finalmente, Airaldi sostuvo el argumento que si la Contraloría General de la República no hizo la auditoría para establecer exactamente la cuantía de la deuda hasta hoy, Paraguay no está en condiciones de aceptar la posibilidad de que esta garantice en parte lo exigido en el juicio por la estatización de YPF. “No podemos aceptar por la sencilla razón de que no tenemos certeza de la cuantía de la deuda, que no ha sido auditada por nuestra Contraloría hasta hoy”, apuntó.

Consideró también fundamental que el ente contralor actúe para determinar qué debe, si es qué debe, Paraguay en el emprendimiento Yacyretá.