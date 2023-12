Es descabellado ofrecer supuesta deuda como garantía en caso YPF, dice el expresidente Nicanor

Con respecto a la supuesta deuda del Paraguay con el Tesoro argentino por la construcción de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, que quieren ofrecer como garantía para la solución de un pleito judicial en Nueva York, el expresidente de la República y exdirector de la binacional, Nicanor Duarte Frutos, dijo que es totalmente descabellado.

Argumentó su opinión en que “Paraguay no le debe un peso al Tesoro Argentino”. Señaló que, en todo caso, lo que hay es una deuda de la entidad binacional con el Tesoro argentino, que hasta ahora no tiene una resolución. “También hay una deuda del gobierno argentino, muy fuerte, con la Entidad Binacional Yacyretá, porque hasta hoy los pagos, por el usufructo de la energía de Yacyretá, que en un 94-95% se llevó la Argentina en los 30 años tampoco, se tuvo un pago constante... Hay mucha deuda”, añadió.

Cabe recordar que en la semana pasada, los medios de comunicación argentinos se hicieron eco de la decisión que tomó la jueza Loretta Preska, del tribunal de Distrito Sur de Nueva York, de aceptar la postergación del pago de Argentina de una indemnización de US$ 16.100 millones al fondo Burford Capital; pero, a su vez, ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos, en el marco de la causa por la estatización de YPF.

Entre las garantías que se mencionaron estarían la participación accionaria del Estado argentino de 51% en YPF y las cuentas por cobrar vinculadas con Yacyretá (cuya propiedad comparte Paraguay con el vecino país), según precisó la agencia Bloomberg y reprodujo Página 12.

La publicación detalló que el cálculo de Preska está hecho en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada entre US$ 2.350 millones y US$ 3.050 millones, según analistas– y US$ 4.000 millones adicionales en pagos que supuestamente Paraguay le debe (en rigor, la entidad binacional) a la Argentina durante los próximos 30 años por la represa de Yacyretá.

Balances muestran deudas de Argentina a la EBY, dice Nicanor

Por su parte, Duarte Frutos, quien fuera director de Yacyretá durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), refirió que los libros de contabilidad de la Entidad Binacional de Yacyretá y los balances están llenos de deudas del Estado argentino a la entidad y de la entidad también al Tesoro argentino.

“Eso nunca se pudo resolver y nunca se pudo instalar o consagrar una tarifa que permita el pago constante de la deuda, como ocurrió con Itaipú, de manera que esa versión yo no sé si es cierta, pero si fuera así, no tiene ninguna posibilidad de sustentarse”, reiteró sobre la posibilidad de utilizar como garantía en los Tribunales de Nueva York, la supuesta deuda paraguaya.

Desafío para el Gobierno de Santiago Peña

Por otro lado, el expresidente de la República manifestó que lo que si es un gran desafío para el actual gobierno es el modo de relacionamiento diplomático, económico y social con la Argentina, dado que asumirá un nuevo gobierno en el vecino país el próximo 10 de este mes, encabezado por el outsider Javier Milei.