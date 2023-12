Crean tecnologías apuntando a la protección del medio ambiente

La gira duró dos días y contó con la participación de periodistas rurales de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y la primera jornada, de la cual hablaremos en esta nota, se desarrolló en el Centro de Desarrollo Tecnológico, ubicado en Rojas, provincia de Buenos Aires.

El ingeniero Gustavo Portis destacó primeramente. “Para nosotros es fundamental que los medios nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo, que es una visión de lograr una agricultura de forma sustentable; estamos convencidos que estamos en un momento oportuno, por eso nuestro concepto de “Conectados por la Tierra”, ya que tenemos una visión amplia que aspira a contribuir con los desafíos que tiene el planeta de que podría llegar a 10.000 millones de habitantes para el 2050, y que se estima que un 70 por ciento vivirá en las ciudades”.

Impactos y cómo mitigarlos

“La mayor cantidad de personas en el planeta sin dudas traerá consigo impactos en el consumo energético y de otros tipos, que antes no se consideraban, pero que hoy si debemos tenerlos en cuenta; si damos otro numero, por ejemplo, se estima que más del 30 por ciento de lo que consumimos termina como residuo, por eso nuestra preocupación principal es actualmente llegar a ser una empresa carbono cero para el 2050, pero para eso tenemos que empezar ahora. Estamos trabajando en desarrollar tecnologías, productos y modelos productivos para el agricultor, que nos garanticen la producción de alimentos ante estos desafíos que se van a presentar, pero que sean alimentos accesibles económicamente y sustentables en su sistema de producción, al ambiente y a la sociedad en su conjunto”, destacó el profesional.

Inversión en investigación

Al conocer el Centro de Desarrollo Tecnológico, ubicado en Rojas, Buenos Aires, y a los investigadores y sistemas de trabajo que llevan adelante, queda demostrado que la visión de seguir apostando a nuevas tecnologías estaba en el ADN de todos. “Esta empresa invierte el 10 por ciento de sus ventas en investigación y desarrollo, y solo el año pasado se llegó a 944 millones de euros, y en los últimos 5 años solo en Argentina se realizaron 25 nuevos lanzamientos entre mezclas de productos fitosanitarios, variedades de soja, híbridos de maíz y girasol, entre otras cosas”, señaló el profesional.

Próximos lanzamientos

“En cuanto al futuro, entre los próximos 5 a 10 años estaremos lanzando líneas de preemergentes (herbicidas) ya sea para soja, maíz, girasol y arroz, inclusive herbicidas para invierno, que hace tiempo no se tienen; tendremos un nuevo modo de acción en herbicidas, también renovaremos fungicidas con nuevas mezclas, que nos permitirán mejorar aún más los fungicidas que tenemos actualmente, y que su banda verde o azul impacten más, en favor del medio ambiente. En variedades de soja se trabaja con nuevos traits (rasgos) tolerantes a herbicidas, plagas y enfermedades, al igual que en maíz, arroz y girasol. No lanzamos nada que no venga de la mano de la sustentabilidad social y con el cuidado del medio ambiente”, significó el ingeniero.

Xarvio y la digitalización

Otra de las importantes novedades que presentaron durante la jornada de campo fue el software denominado Xarvio. “El uso de herramientas digitales es ahora, y desde BASF entendemos eso, Xarvio funciona con un mapeo de imágenes con drones que permite a los usuarios aumentar la precisión del diagnóstico para la toma de decisiones.

Los mapas elaborados son procesados por algoritmos para ser utilizados en aplicaciones sectorizadas de herbicidas, generando un ahorro al productor, por citar una de sus ventajas; y de esta manera, el usuario ahorra insumos y optimiza el uso de los recursos de forma sustentable. En Argentina ya estamos trabajando en más de 2 millones de hectáreas y en Brasil estimamos que se ha triplicado esta área por los resultados que da al productor”, finalizó.