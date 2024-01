Itaipú: “Paraguay debió contratar su 50%”, dice exviceministra de Minas y Energía

Según el criterio de la exviceministra de Minas y Energía, Ing. Mercedes Canese, Paraguay hubiera contratado el 100% de la energía de Itaipú que le corresponde y no solamente 2.400 MW de potencia, que es apenas el 20% de la potencia que tiene esta hidroeléctrica. “Entonces, a partir de contratar el 100% de nuestra potencia, ahí plantear una licitación internacional en territorio paraguayo, con leyes paraguayas, a través de la ANDE, para que venga si quiere también Brasil a ofrecer un precio por esa energía”, propuso.

Dijo que con seguridad van a venir muchas empresas, y que hay un antecedente de interés en nuestra energía. “Cuando Pedro Ferreira (expresidente de la ANDE) hizo una convocatoria de expresiones de interés internacional vinieron empresas nacionales y extranjeras interesadas en adquirir nuestra energía y se superó la potencia que Paraguay estaba en condiciones de entregar”, recordó.

La Ing. Canese manifestó que, como dice el tratado de Itaipú, Brasil siempre tiene la opción preferente de adquisición de la energía excedente, es decir de lo que Paraguay no use. “Eso lo dice el acta de Foz de Yguazú y lo dice el tratado de Yacyreta; con Argentina también pasa lo mismo. Entonces, siempre van a tener la oportunidad de igualar la mejor oferta que nos hagan por esos excedentes hidroeléctricos que queramos comercializar”, añadió.

Débil y sin agenda pública

Sin embargo, como nada de esto se hizo, consideró que ahora el país está en una posición débil, negociando. “Aparte no hay agenda pública que la ciudadanía acompañe. No se hizo ni un esfuerzo por que los reclamos de Paraguay se conozcan a nivel internacional, como sí se hicieron cuando fue el gobierno de Fernando Lugo, y por eso se llegó al acuerdo de Lugo-Lula. Eso no fue, como algunos dicen, el resultado de la teoría de juegos”, resaltó la exviceministra.