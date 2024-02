Solo 11 cambistas están habilitados por el BCP

Tras el millonario robo a cambistas en Ciudad del Este (CDE) quedó en descubierto el movimiento del dinero entre los cambistas que se mueven mayormente en la informalidad. Mientras que el Banco Central del Paraguay (BCP) solo tiene registrado a 11 corredores de cambio en la modalidad de cambistas, en el mercado operan alrededor de 900, según estimaciones de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP).

El citado gremio viene denunciando desde hace un tiempo la actividad de los cambistas informales, que se movilizan libremente sin ningún tipo de control, y que afecta a los que trabajar en el sistema legal bajo la regulación del Banco Central y con muchas exigencias.

Incluso esta competencia desleal viene afectando el rendimiento de las casas de cambio formales y de los corredores habilitados que en el último año reportaron una desaceleración muy importante en sus utilidades.

“Es algo que hace bastante veníamos sosteniendo. La informalidad crea una nebulosa que hace que no se distinga lo lícito de lo ilícito”, expresó Gregorio Mayor presidente ejecutivo de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay

Gregorio Mayor alega que la responsabilidad principal es del supervisor natural, en este caso del BCP, pero que también la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) con respecto a las bóvedas que debían estar inscriptas en sus registros oficiales.

Robo a cambistas de CDE desnuda “actividad ilegal”

Por su parte, Edil Mendoza, presidente de la comisión directiva de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, expresó que este escandaloso robo desnuda la actividad ilegal y sobre todo el volumen que manejan ya que se habla como mínimo de unos US$ 30 millones que estaban resguardados estas bóvedas fuera del sistema legal.

Según Mendoza, solo teniendo en cuenta a los supuestos afectados (150 cambistas) con un monto promedio de US$ 15.000 que manejan en promedio al mes, en un año podrían fácilmente movilizar unos US$ 810 millones, todo en el circuito informal, financiando actividades ilícitas como el contrabando. Esto solo representa el 20% de todo el universo de operadores en este rubro.

“La actividad ilegal hace un enorme daño a los comerciantes legales que operan en el sistema bajo estrictas exigencias, también genera una gran erosión al Estado por evasión impositiva” expresó.

La investigación del histórico robo a cambistas de Ciudad del Este, cuyo botín podría ser de hasta US$ 30 millones, por 140 cajas fuertes que fueron violentadas y varias carteras que estaban guardadas en bóvedas.