Decisiones que debilitan democracia, principal riesgo para nuestra economía

El experto refirió que con este tipo de acciones que se dieron con la exsenadora Kattya González confirman nuestra debilidad institucional ante el mundo y que ante las calificadoras internacionales “Paraguay es la ecuación incompleta: equilibrio macro con debilidad institucional”. Según Ferreira que debido a esta situación el país teniendo incluso las condiciones macroeconómicas para jugar en primera división, no puede salir del equipo de ascenso”.

Principal riesgo

Al consultarle sobre los riesgos que apeligran la economía, el experto añadió que sin dudas las decisiones políticas que debilitan nuestra democracia constituyen el principal factor de riesgo en este gobierno.

“Pareciera que hay una dualidad del mando político, por un lado el Presidente de la República está impulsando su agenda y pareciera desentenderse de estos temas políticos que vienen de otro ángulo de liderazgo. Esa dualidad de comandos generan estos episodios que le hacen quedar mal parado al Gobierno en una situación incómoda ante la comunidad internacional porque no puede desprenderse, al final es su equipo de legisladores. “No pueden decir que no tienen nada que ver y que es una cuestión separada; ya que no se puede divorciar la economía de la política, y este tipo de decisiones claramente van a tener su impacto”, advirtió.

En término de las proyecciones económicas todo indica que será un buen año, zafra importante, buen nivel de precios, apertura del mercado estadounidense para la carne, entre otros factores que se esperan puedan contribuir en llegar a un crecimiento del 4%. Pero añadió que hay preocupación por las decisiones políticas de este tipo que vienen a ser un retroceso para el país que retrasarán oportunidades importantes. “Creo que van en sentido contrario a lo que el país necesita”, afirmó.

Hartazgo ciudadano

El profesional refirió que la destitución arbitraria de la senadora Kattya González se suma a otros hechos irregulares que se vienen dando desde el Congreso como la contratación de “nepobabys”, ubicando en “cargos de confianza” a amigos y parientes. Expresó que estas situaciones alimentan el hartazgo ciudadano y que la gente está cansada de estas situaciones.

“Paraguay apostó a la presión tributaria baja y para que eso sea coherente el gasto tiene que ser eficiente, pero eso es lo que no vemos. Pese a la baja presión tributaria, vemos que esos pocos recursos se dilapidan por los vicios en la clase política en medio de las precariedades que debe sufrir al diario el ciudadano como la falta de medicamentos, escuelas que se caen a pedazos, entre otros y claro que genera descontento” apuntó.

En otro orden, el analista destacó el impulso de la actividad económica en el primer mes del año, con movimientos de capital, inversiones, dando una buena señal por un lado para los consumidores. Si bien hay una buena expectativa para los próximos meses, el índice de situación actual mostró un retroceso. Esto demuestra que siempre hay una mirada optimista para el futuro, pero en el tiempo real la percepción se desacelera por los riesgos mencionados, entre ellos el factor político que terminan afectando el ánimo de los consumidores

¿Cómo estamos en el ranking mundial?

En un análisis la consultora Mentu señaló que a sus 35 años nuestra democracia está estancada en un régimen desinstitucionalizado donde las prácticas arbitrarias, personalistas y/o de facciones políticas, se imponen sobre postulados constitucionales y acuerdos políticos preestablecidos.

Mencionan por ejemplo que el índice de Estado de Derecho del 2023 (World Justice Project) ubica a Paraguay en el lugar 99 de 142 países. A nivel regional, ocupa el puesto 24 de 32 países. Las dimensiones con peor calificación son: ausencia de corrupción, cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal, derechos fundamentales y límites al poder gubernamental. El índice de Transparencia Internacional publicado en 2023 mantiene a Paraguay como el segundo país más corrupto de Sudamérica.

La edición 2023 del Global Organized Crime Index, ubicó a Paraguay junto con Colombia y México entre los países de mayor criminalidad en el mundo. El tráfico de armas, contrabando de cigarrillos, comercio de bienes falsificados y narcotráfico, figuran entre las principales actividades delictivas. Esto afecta la imagen país y sus posibilidades de alcanzar el grado de inversión.