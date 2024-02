Hoy cobran funcionarios administrativos

La lista de las instituciones se dará a conocer en la fecha, atendiendo que el Ministerio de Economía establece el orden según la presentación de las solicitudes de transferencias de recursos que realizan las entidades públicas.

El calendario también prevé para mañana miércoles 28 la acreditación de los sueldos a los miembros de las fuerzas públicas (militares y policías), así como a funcionarios del Poder Judicial; mientras que el jueves 29, para el personal del Ministerio de Educación, las universidades nacionales y las gobernaciones departamentales.

Los primeros pagos se realizaron a los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaria y pensionados en general, que se realizó el viernes 23; en tanto que ayer percibieron sus haberes los jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal.

En enero el Tesoro desembolsó más de G. 1,5 billones (US$ 215,5 millones al cambio vigente), para el pago de las remuneraciones de los funcionarios, monto que implicó un aumento de G. 135.000 millones (US$ 18,6 millones), equivalente al 9,4%, con respecto a lo abonado el mismo mes del año pasado de G. 1,4 billones (US$ 196,9 millones), según los datos del MEF.

